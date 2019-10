Bars in Basel und Zürich gehören zu den ausgezeichneten Einrichtungen der Mixology Bar Awards. Bei einer Gala in Berlin wurden sie am Sonntagabend geehrt. Der Titel «Schweizer Bar des Jahres» ging nach Basel, an das Lokal «Angels’ Share» an der Feldbergstrasse. Den Titel «Neue Bar des Jahres» bekam die «Bar am Wasser» in Zürich.

Im Basler «Angels’ Share» arbeitet auch der «Newcomer des Jahres», der eine Newcomerin ist, nämlich Rebekka Anna Salzmann. Darüber hinaus hat die «Barkarte des Jahres» «Barchetta Bar & Lounge» im Zürcher «Hotel Storchen», «Gastgeber des Jahres» ist Christian Heiss von der «Kronenhalle» in Zürich.