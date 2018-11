Unter den Ausgezeichneten sind Geschäftsgebäude und Schulanlagen, aber auch öffentliche Parks und Privathäuser. Trotz dieser Vielfalt dominieren gemäss Jury-Mitglied Martin Hofer die «üblichen Verdächtigen» die Auszeichnungen. Unter den 35 Preisträgern finden sich beispielsweise fünf Projekte von Herzog und de Meuron. «Hier seien vor allem die Bauherrschaften aufgefordert, Bauaufgaben auch an jüngere Architekturbüros zu vergeben», so Hofer.

Unter den Bauherren fällt der Sieg noch deutlicher aus als bei den Planern. Mit acht Projekten schwingt hier der Kanton Basel-Stadt ganz klar obenauf.

Dennoch wurden auch Projekte prämiert, die noch nicht jedermann bekannt sein dürften. Ob eine auffällige Schulanlage, ein charmantes Stadt-Hotel oder eine verwinkelter Campus: Für Architekturfreunde lohnt es sich, bei dem einen oder anderen vorbeizuschauen und sich eine eigene Meinung zu bilden.

Die öffentliche Ausstellung der prämierten Projekte findet auf dem kleinen Theaterplatz in Basel und vor dem Regierungsgebäude in Liestal statt. Sie dauert noch bis am 12. November.