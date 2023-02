Auszeichnung Hohe Ehre für Basler Sterneköchin: Tanja Grandits mit Bundesverdienstorden ausgezeichnet Die Köchin des «Stucki» erhielt die Auszeichnung in der deutschen Botschaft in Bern. Gewürdigt werde Grandits für ihr «herausragendes Engagement als kulinarische Botschafterin zwischen Deutschland und der Schweiz».

Weiss noch nicht, wo sie die Medaille tragen wird: Tanja Grandits. Bild: Christian Beutler/Key

Tanja Grandits hat schon viele Ehrungen erhalten. Aber diese hatte sie noch nicht: Die Köchin wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt, umgangssprachlich auch Bundesverdienstkreuz genannt. Die Auszeichnung gibt es seit 1951. Die Trägerinnen und Träger werden damit für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet geehrt.

Grandits, die 1970 in Ebingen, Baden-Württemberg, geboren wurde, erhielt die Auszeichnung am vergangenen Sonntag vom deutschen Botschafter Michael Flügger überreicht, im Rahmen einer feierlichen Zeremonie in der Deutschen Botschaft in Bern. Geehrt wird die Köchin für ihr «herausragendes Engagement als kulinarische Botschafterin zwischen Deutschland und der Schweiz».

Hat auch zwei Michelin-Sterne und «Gault-Millau»-Punkte

Zu welchen Gelegenheiten sie die Medaille tragen werde, wisse sie noch nicht, wird die 52-Jährige von «Gault-Millau» zitiert. Die Auszeichnung sei eine Handbreit unter der linken Schulter zu tragen, so lauteten die Vorschriften. Das Verdienstkreuz am Bande entspricht international dem Ritterkreuz. Bislang wurde das Bundesverdienstkreuz rund 257'000 Mal verliehen.

Seit 2008 ist Grandits Chefin im «Stucki». Mit ihren Leistungen im Restaurant auf dem Bruderholz hat sie sich zwei Sterne im «Guide Michelin» erarbeitet. «Gault-Millau» listet sie mit 19 Punkten auf, der Restaurantführer erklärte sie 2019 zur «Köchin des Jahres», zum zweiten Mal nach 2006.