Auszeichnung «Kreative contra Corona»: Deutscher Designpreis für bz-Serie Die bz-Serie «Kreative contra Corona» hat den German Design Award 2022 in der Kategorie «Excellent Communications Design Posters, Cards and Photography» gewonnen.

Die Jury des renommierten Preises würdigt damit den Aufruf dieser Zeitung an Grafikerinnen und Grafiker mit Wurzeln in der Region Basel, Plakate gegen die Pandemie zu gestalten - sie würdigt natürlich vor allem aber das Ergebnis dieses Aufrufs: 109 Kreative haben im Frühjahr 2020 insgesamt 170 Plakatentwürfe eingesandt (siehe Bildergalerie). Einige davon schafften es als Aushang in den öffentlichen Raum, viele wurden Teil einer speziellen Ausstellung im Basler Rappaz-Museum und alle wurden in der bz abgedruckt. Eine Würdigung und ein Dank ist der Preis auch für die Unterstützer dieser Aktion, welche ihr Gelingen erst möglich gemacht haben: Jean Jacques Schaffner (jjsscc), Pro Innerstadt, Merian Iselin Klinik, Clearchannel und Creapot AG.