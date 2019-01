Ein BMW-Fahrer fuhr in der Samstagnacht um 22 Uhr in die Mauer auf der das Geländer des Rechtsmedizinischen Institutes steht. Was genau passiert ist, kann die Basler Polizei nicht sagen.

Der Autofahrer fuhr vom Kannenfeldplatz her via Metzerstrasse in die Pestalozzistrasse, wo er die Mauer durchbrach und erheblichen Sachschaden verursachte.

Zur Klärung des Unfalls sucht die Polizei Zeugen.

Aktuelle Polizeibilder: