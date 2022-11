Autobahn Basler Regierungsrätin Esther Keller will keine Einsprache gegen den Rheintunnel erheben Im Kleinbasel hat sich Widerstand gegen den Bau des 2,36 Milliarden Franken teuren Rheintunnels formiert. Die zuständige Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) will von einer Einsprache des Kantons gegen die neue unterirdische Strasse nichts wissen, bekennt sich aber zum Teilrückbau der Osttangente.

Im Kleinbasel regt sich Widerstand gegen den Bau des Rheintunnels. Roland Schmid (17. September 2022)

An einer Informationsveranstaltung im Quartiertreffpunkt Union legten die Verantwortlichen des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) Ideen vor, wie im unteren Kleinbasel Ersatzflächen für die Dreirosenanlage geschaffen werden könnten. Diese würde während des Baus des Rheintunnels der Bevölkerung rund zehn Jahre lang - ab 2029 bis etwa 2040 - nicht zur Verfügung stehen. Im Gebiet der Dreirosenanlage würde im Tagbau ein neuer Verbindungstunnel zwischen Nordtangente und Rheintunnel erstellt.

Doch in der anschliessenden Fragerunde und Diskussion mit Anwohnenden und Vertretenden von Parteien aus dem rot-grünen Lager ging es weniger um diese Ersatzflächen, als viel mehr darum, das 2,36 Milliarden teure Bauprojekt ganz zu verhindern: Der Autobahntunnel sei nicht geeignet, die Verkehrsprojekte der Region zu lösen und auch mit den Klimazielen nicht vereinbar, wurde verschiedentlich argumentiert. Ein Votant fragte die Verantwortlichen des Astra denn auch, wie dieses «Dinosaurier-Projekt» verhindert werden könne.

Einen möglichen Weg zeigte Basta-Grossrätin Tonja Zürcher auf: Sie verwies auf eine Einsprache des Berner Gemeinderats gegen den Ausbau der A1 auf acht Spuren zwischen Wankdorf und Grauholz. Die Stadtberner Exekutive begründete dies damit, dass die Kapazitätserweiterung auf der Autobahn gegen die Klimaziele der Stadt und des Bundes verstosse.

Die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller. Kenneth Nars

Zumindest für die zuständige Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) kommt eine analoge Einsprache des Kantons gegen den Rheintunnel nicht infrage:

«Das wäre nicht fair jenen Menschen gegenüber, die schon lange auf den Verbesserung ihrer Situation hoffen.»

Schliesslich sei der Rheintunnel auch deshalb geplant worden, um die Bevölkerung an der lärmgeplagten Osttangente, dieser trennenden Schneise durch die Stadt, und in den angrenzenden Quartiere zu entlasten.

Zur Zukunft der Osttangente legte Keller indes ein Bekenntnis ab: Für sie sei unabdingbar, dass diese nach dem Bau des Rheintunnels teilweise rückgebaut werden müsse. «Für die Glaubwürdigkeit unserer Verkehrspolitik und des Rheintunnel-Projekts ist es wichtig, dass wir damit den Verkehr verlagern, und nicht einen Kapazitätsausbau vornehmen», stellte Keller im Gespräch mit der bz klar. Damit käme der Kanton einer Forderung aus dem Grossen Rat nach. Die Basler Verkehrsdirektorin äusserte sich nicht zur Situation in Bern. Doch in diesem wesentlichen Punkt würde sich das Rheintunnel-Projekt vom Spurausbau auf der A1 unterscheiden.

Für die Bewohnenden des unteren Kleinbasel ist die Dreirosenanlage eine von nur wenigen Grünflächen. Mit dem Bau des Rheintunnels fiele sie zumindest temporär weg. Roland Schmid

Zuvor hatte der Basler Kantonsbaumeister Beat Aeberhard sowie der Städteplaner Rainer Klostermann Ergebnisse und Ziele der Testplanung zur Aufwertung des Umfelds der Dreirosenanlage vorgestellt. Neben einer Verbesserung des Lärmschutzes bei der Dreirosenbrücke insbesondere gegen Norden, soll die Brücke besser nutzbar gemacht werden, insbesondere für «Spiel und Sport», wie Klostermann mehrfach betonte.

Auch soll der Klybeckrain, der Südrand des Klybeckplus-Areals, vorzeitig für die Bevölkerung geöffnet werden. Am Rheinufer im Gebiet rund um den Hafenkran sollen die Grünflächen ausgebaut werden; Voraussetzung dafür ist der im Grundsatz beschlossene Rückbau der dortigen Hafenbahn. All diese Massnahmen würden auch nach dem Bau des Rheintunnels zur Verfügung stehen, demnach würden sich die Grün- und Erholungsflächen längerfristig in dem Gebiet gar markant erhöhen, hiess es seitens der Kantonsvertretenden.

Basta-Grossrätin Heidi Mück brachte die Stimmung unter dem Grossteil der Anwesenden der Info-Veranstaltung so auf den Punkt:

«Diese Aufwertungsmassnahmen klingen ja gut - aber diese können wir auch ohne den Rheintunnel realisieren.»