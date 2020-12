Autofahrer fährt auf drei stehende Personenwagen auf

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Basel-Stadt fuhr der Lenker kurz nach 18 Uhr auf der Dornacherstrasse vom Dreispitz her auf die Kreuzung zu. Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr er ungebremst auf die dort am Rotlicht stehenden Fahrzeuge auf. Ein Personenwagen stand auf der linken Fahrspur, zwei auf der rechten Fahrspur. Alle vier Fahrzeuge wurden beim Unfall so stark beschädigt, dass sie geborgen werden mussten.

Eine Atemalkoholprobe beim 53-jährigen Lenker ergab einen Wert von 0,0 mg/l. Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt verfügte zur weiteren Abklärung eine Blut-/Urinprobe. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle musste die Kreuzung teilweise gesperrt werden. Der Verkehrsdienst der Kantonspolizei kümmerte sich um die Verkehrsumleitung.

