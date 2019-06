Ein Auto ist in der Stadt Basel am frühen Sonntagabend in einen Veloständer geprallt und hat zehn Fahrräder beschädigt. Bei dem Unfall in der Solothurnerstrasse entstand laut Angaben der Polizei beträchtlicher Sachschaden. Der Fahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

