Autofahrer wirft beim Öffnen der Tür ein Motorrad um

Am Montag, 26. Oktober 2020 um ca. 14 Uhr parkte ein Autofahrer an der Birmannsgasse in Basel aus einem Parkfeld aus. Dabei touchiert er seitlich ein korrekt geparktes Motorrad. Das Motorrad fiel beim Öffnen der Türe um, teil die Kantonspolizei Basel-Stadt am Samstag mit.

Der Autofahrer richtete das Motorrad wieder auf und verliess anschliessend die Unfallstelle

ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Eine unbeteiligte Person beobachtete den Unfallhergang

Eine Person, die den Vorfall beobachtet hatte, habe eine Notiz mit diversen Angaben an dem beschädigten Motorrad hinterlassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Diese Person sowie Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per Mail bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt zu melden.