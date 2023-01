Aviatik Aufregung am Euro-Airport: Jet der US Air Force nutzt Flughafen als Parkplatz Am Flughafen Basel Mulhouse ist eine Maschine der US-Militärstreitkräfte gelandet. Die Boeing, die in der Regel hohe Regierungsbeamte transportiert, war jedoch leer.

Wich nach Basel Mulhouse aus: Boeing C-40 der Streitkräfte der USA. Bild: Christian Brechbühl

Ein seltener Gast landete am Euro-Airport: Eine Boeing C-40B/C Clipper, eine militärische Version einer Boeing 737-700C. Die Maschine mit der Registrierung «50932» wird von den US-Streitkräften benutzt, meist für den Transport von hohen Regierungsbeamten.

Der Jet landete am Sonntag – jedoch ohne Passagiere, wie der Flughafen auf Anfrage schreibt. Wegen des World Economic Forums (WEF) in Davos, das am Montag begann, sei der Flughafen Zürich belegt. Darum würden auch Maschinen in Basel parkiert.

An Bord sass wohl US-Arbeitsminister Walsh

Nicht weniger als 52 Staats- und Regierungschefs werden in Davos erwartet, weiter über 300 Ministerinnen und Minister. Die Vereinigten Staaten entsenden jedoch weder Präsident Joe Biden, noch Vize-Präsidentin Kamala Harris oder Aussenminister Antony Blinken.

So dürfte das im Vergleich zum Präsidentenflugzeug Air Force One geradezu kleine Flugzeug für den Überflug von Martin J. Walsh benutzt worden sein. Walsh ist Arbeitsminister und der Sondergesandte des Präsidenten für das Klima.

In Plane-Spotter-Foren heisst es, die C-40B/C sei auf dem Areal des Luxusflugzeugaustatters Jet Aviation abgestellt worden – wahrscheinlich bestens bewacht. Offenbar ist es in Basel Mulhouse, wie in Zürich-Kloten, aber auch bereits eng geworden. Die EAP-Medienstelle schreibt, es seien derzeit vier Regierungsflugzeuge, die den binationalen Flughafen während des WEF als Parkbasis nutzten. «Mehr Platz haben wir keinen.»