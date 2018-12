Die Debatte spitzte sich im September zu, es folgten Internet-Proteste, eine Pro-Gugge-Kundgebung und die Einsicht, dass die Gugge das Logo zumindest offiziell nicht mehr verwendet. Noch aber steht uns die Fasnacht erst bevor und eins ist sicher: Ein kontroverses Sujet ist gesetzt.

Ein Mord erschüttert Rünenberg

Der einflussreiche Medienanwalt Martin Wagner (57) wurde am 28. Januar in seinem Haus in Rünenberg ermordet. Der Täter, Wagners 37-jähriger Nachbar, richtete sich nach der Tat selbst. Im August hat die Staatsanwaltschaft den Fall eingestellt, das Motiv des Nachbars blieb unbekannt.