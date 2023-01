Bachletten-Quartier Mehr Schmutzige Wäsche soll Poststelle retten Die Textilreinigung Näf in der Bachlettenstrasse muss voraussichtlich ihre Postdienststelle schliessen. Nun ruft der Quartierverein im Viertel Wohnende dazu auf, durch gesteigerte Nachfrage die Filiale zu retten.

Immer weniger Menschen bringen ihre Kleidung in die Reinigung. Die Geschäfte versuchen oft, sich durch Nebenverdiensten über Wasser zu halten. Tobias Hug

Der Neutrale Quartierverein Bachletten-Hohlbein ruft die Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, mehr dreckige Wäsche zur Textilreinigung Näf in der Bachlettenstrasse 20 zu bringen. Dies, um die Schliessung der Filiale in ihrem Quartier zu verhindern. Der Hintergrund: Näf betreibt an diesem Standort auch eine Postdienststelle und die möchte der Quartierverein unbedingt erhalten.

«Wir möchten weiterhin eine zentrale Postfiliale haben, das ist insbesondere für Ältere wichtig, die nicht mehr so mobil sind», sagt Vereinsvorstand Urs Jungo. Alternativen zur Textilreinigung Näf gebe es dafür zentral im Quartier nicht viele.

Die Postdienststelle macht mehr Arbeit, als Profit abzuwerfen

Ursprünglich sollte die Poststelle der Textilreinigung mehr Kundschaft bringen. Doch in der Realität lohnt sich die zusätzliche Dienstleistung für Inhaber Beat Tschudin nicht. Denn zwischen Reinigung und Post seien nie Synergien entstanden. Der zusätzliche Aufwand werde durch die Entschädigungen gerade kompensiert. Da die Auflagen der Post jedoch seit Jahren immer weiter anstiegen, sei er bald nicht mehr in der Lage, Schritt zu halten, erklärt Tschudin.

Aus diesem Grund sollten die Postdienstleistungen im Bachletten-Quartier bereits zum Jahresende 2022 eingestellt werden. Doch der Quartierverein konnte den Inhaber zu einem Aufschub bis Ende März bewegen. Tschudin sagt: «Sollte der Aufruf des Vereins funktionieren, bin ich der Letzte, der darauf pocht, die Dienststelle zu schliessen.» Doch dafür bräuchte Tschudin nicht nur mehr Umsatz, sondern auch geduldigere Kundschaft.