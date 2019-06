Sonnencrème-Film auf der Wasseroberfläche, herumtreibender Abfall und Urin im Brunnen. Ein Anwohner schildert empört, was er im Dalbebrunnen antrifft. In der Hitzezeit suchen nicht nur Kinder Abkühlung in einem der zahlreichen Brunnen. Spätestens seit die IWB eine interaktive Brunnenkarte ins Internet gestellt haben, erfreuen sie sich grosser Beliebtheit.

Das hinterlässt Spuren. «Wir überprüfen die Wasserqualität in den Brunnen nicht», sagt Erik Rummer von den für die Reinigung zuständigen IWB. Die Situation zum Baden sei grundsätzlich hygienisch nicht bedenklich. «Es kann aber vereinzelt vorkommen, dass es zu Verunreinigungen durch Abfall oder sogar Fäkalien kommt.»

Egal ob Sommer oder Winter: Der Putzrhythmus bleibt der gleiche. Die Basler Brunnen werden grundsätzlich alle 14 Tage gereinigt. Nur wenn es zu schweren Verunreinigungen kommt, gibt es auch mal einen Extraeinsatz, so Rummer. Zu wenig, findet der Anwohner. Rummer gibt zu bedenken: «Wir tolerieren das Baden in den Brunnen, doch dafür sind sie nicht ausgerichtet. Wir appellieren an die Eigenverantwortung der Nutzer.»