Baueingabe Auf Bäumlihof-Areal entsteht Siedlung für Geflüchtete – nicht alle sind damit einverstanden Der Entscheid, wo in Basel-Stadt eine temporäre Siedlung für Geflüchtete gebaut wird, ist gefallen: Auf dem Bäumlihof-Areal zwischen Basel und Riehen sind 15 Holz-Kuben geplant – das zeigt ein Baugesuch. LDP-Grossrat Michael Hug setzt ein Fragezeichen hinter das Vorgehen des Kantons.

Keine Wohnsilos verspricht der Kanton: So sollen die temporären Siedlungen für Flüchtlinge auf dem Bäumlihof-Areal aussehen. Visualisierung: Kanton BS

Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement hat in den vergangenen Monaten 24 Standorte evaluiert, ob sie als Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine geeignet wären, darunter Bürogebäude, aber auch Frei- und Grünflächen. Jetzt hat sich das Amt für einen Standort entschieden: Für das Bäumlihof-Areal zwischen Basel und Riehen. Am Freitag hat das BVD ein Baubegehren eingereicht. Vorgesehen ist, auf der 18'000-Quadratmeter grossen Parzelle 15 temporäre Wohn- und Schulgebäude aus Holz zu errichten.

LDP-Grossrat Michael Hug setzt ein Fragezeichen hinter das Vorgehen des Kantons. «Auch wenn Flüchtlingsunterkünfte sehr wichtig sind, frage ich mich, mit welcher gesetzlichen Grundlage die Regierung auf genannter Parzelle bauen kann.» Das Areal befinde sich in der Grünanlagezone.

Grosser Rat wusste nichts vom Entscheid

Michael Hug kündigt eine Interpellation an. Im Vorstoss will er vom Regierungsrat unter anderem wissen, welche Grundlage die Baupublikation habe. Und weshalb bei einer so heiklen Frage der Grosse Rat nicht kontaktiert worden sei.

Delikat ist die Baueingabe auch insofern, als dass das Areal ein Politikum darstellt. 1982 wollte der Kanton Basel-Stadt das Bäumlihof-Areal, das ihm gehört, überbauen. Daraufhin wurde die Volks-Initiative «Der Bäumlihof bleibt grün!» lanciert. Die Regierung versprach damals, das Areal mindestens bis 2012 frei zu halten. Hug befürchtet offenbar, dass man, quasi durch die Hintertür, mit temporären Bauten einer definitiven künftigen Überbauung den Weg bereiten will.

Der Kanton informierte im vergangenen Dezember auf dem Bäumlihof-Areal die Bevölkerung über die mögliche Siedlung. Damals hiess es, die Reserven im Stadtkanton reichten für 600 bis 700 zusätzliche Personen. Man habe sich auch deshalb noch nicht für einen Standort entschieden, weil man noch gar nicht wisse, ob überhaupt Bedarf bestehe. Das ist nun offensichtlich der Fall.