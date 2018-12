Im Gegensatz dazu geht der Bagger auf dem Stelzenponton flussabwärts «chirurgischer» vor. Die Schaufel des Hydraulikbaggers kann auch härteres Gestein abtragen und anheben. Er lädt das Material auf dem daneben liegenden Schiff, einer sogenannten Klappschute MS99 ab, welche das Material an anderer Stelle wieder entleert. Das ausgebaggerte Gestein bleibt vollends im oder am Rhein. Dem Rhein soll ja nichts von seinem natürlichen Geschiebe genommen werden. «Insgesamt ein Nullsummenspiel», so Röthlingshöfer, bei den Rheinhäfen verantwortlich für die Vertiefung der Schifffahrtsrinne.

Es regnet in Strömen. Florian Röthlingshöfer freut sich über jeden einzelnen Tropfen. «Natürlich nur beruflich», meint er lächelnd. Aus Sicht der Schifffahrt ist jeder Zentimeter Wasserstand des Rheins entscheidend. Zufrieden konstatiert der stellvertretende Bereichsleiter Areale und Hafenbahn bei den Schweizerischen Rheinhäfen vom Ufer aus das Fortschreiten der Arbeiten im Fluss.

Räumliches Verständnis

Der Kraanvogel und die MS99 lagern das Material gezielt an den dafür vorgesehenen Stellen ab. Entweder am Ufer, wo dieses auf Kleinbasler Seite für bessere Laichplätze der Fische und für den Menschen aufgeschüttet und somit abgeflacht wird oder dort, wo der Rhein so tief ist, dass eine Erhöhung der Sohle keine Rolle spielt. «Eine Win-win-Situation für Schifffahrt und Ökologie.»

Vom Schaffhauserrheinweg und der Solitude-Promenade aus beobachtet wirkt die Arbeit der beiden Schiffe zufällig, ja fast schon willkürlich. Dem sei aber keinesfalls so, entgegnet Florian Röthlingshöfer. Gebaggert wird anhand von 3D-Modellen des Rheinuntergrundes. Diese wurden zuvor mit einem Fächerecholot erstellt. Die dunkelblauen Stellen auf den Plänen markieren die tiefsten Stellen des Rheins, die braun bis roten die niedrigsten. Die verschiedenen Farbtöne geben die Tiefenverläufe an. Die braunen Stellen müssen abgetragen werden.

Die Mindestfahrrinnentiefe für Transportschiffe soll um 30 Zentimeter vertieft werden. Dank den digitalen 3D-Modellen an Bord und der GPS-Verbindung weiss so der Baggerfahrer genau, wie tief er wo baggern muss. Gemäss Florian Röthlingshöfer ist so eine Genauigkeit von rund zwanzig Zentimeter möglich.

Sieht man die Masse der MS99, des Baggers und dessen Schaufel, ist diese Genauigkeit beeindruckend, gerade weil für den Baggerfahrer nicht zu sehen ist, was im Wasser gerade stattfindet. Denn abgesehen des 3D-Modells arbeiten die Baggerfahrer blind. Viel Gefühl für die Maschine, den Untergrund und ein gutes räumliches Verständnis sind dafür nötig. Früher wurden solche Modelle des Wasseruntergrundes mittels Stangeneinschlag erstellt. In einem gewünschten Raster wurde eine Stange senkrecht in den Rhein gelassen und gemessen, wie tief sich die Sohle befindet. Damit wurde ein Untergrunddiagramm erstellt.