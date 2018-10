Wenn der Euro-Airport (EAP) einen Bahnanschluss erhält, wächst die Anzahl der Fluggäste. Das bedeutet mehr Flugbewegungen und somit mehr Lärm und Abgase für die Flughafenanwohner. Diese Überlegung hat die an sich bahnfreundlichen Baselbieter Grünen dazu bewogen, sich gegen den geplanten Bahnanschluss auszusprechen.

Jetzt ist auch klar, wie die Flughafenkritiker kämpfen wollen: Sie fordern eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Eine neutrale Stelle soll abklären, welche Auswirkungen die geplante Bahnlinie auf die Passagierzahlen und somit auf die Anwohner hätte. «Es wird sich zeigen, dass es mit dem Wachstum am Euro-Airport nicht ungehemmt weiter gehen kann», ist Ueli Keller, Allschwiler Einwohnerrat der Grünen, überzeugt. Er plant deshalb mit seiner Partei einen Vorstoss im Gemeindeparlament, in dem der Gemeinderat aufgefordert wird, sich für eine UVP einzusetzen.

Dasselbe möchte die Grüne Landrätin Rahel Bänziger aus Binningen auf Kantonsebene erreichen. Die Baselbieter Regierung solle über ihre Vertreter im EAP-Verwaltungsrat für eine UVP werben, lautet die Forderung ihres Postulats. Sowohl Bänziger als auch Keller berufen sich auf den Espoo-Vertrag. So heisst das «Übereinkommen über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen», das für die Schweiz seit über 20 Jahren Rechtskraft hat. Es sieht bei umweltrelevanten Einrichtungen in Grenznähe vor, dass eine UVP stattfinden kann, falls dies eine Behörde auf der anderen Seite der Grenze fordert. «Das hat es für den Euro-Airport noch nie gegeben», sagt Keller. Er spricht von einer «geplanten Verdoppelung des Flugverkehrs», den der Bahnanschluss zur Folge haben werde, und kommt zum Schluss: «Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem wir eine Umweltverträglichkeitsprüfung verlangen können.»