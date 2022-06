«Bahnbrechende Forschung» Basler Wissenschaftspreis geht an Forscherin für öffentliche Gesundheit Nicole Probst-Hensch erhält den Wissenschaftspreis 2022. Etwa für ihre Forschung zu den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit.

Nicole Probst-Hensch ist Departementsleiterin am Tropeninstitut und hat eine Professur an der Medizinischen Fakultät der Uni Basel inne. Archivbild: Britta Gut

Der jährlich vergebene Wissenschaftspreis der Stadt Basel geht im laufenden Jahr an Nicole Probst-Hensch. Wie die Regierung am Dienstag mitteilt, gehe der Preis in der Höhe von 20'000 Franken an die Public Health-Expertin für ihre «bahnbrechenden Forschungen» zu den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die menschliche Gesundheit.

Probst-Hensch leitet einerseits das Departement «Epidemiology and Public Health» am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut, andererseits hält sie die strukturelle Professur für Epidemiologie und Public Health an der Medizinischen Fakultät der Uni Basel inne.

Wichtigkeit von Langzeitstudien

Sie habe bereits früh die Wichtigkeit von Langzeitstudien und Kohorten sowie von Biobanken erkannt, so der Regierungsrat. In letzteren werden menschliche Proben über lange Zeitperioden gespeichert, womit dann die Auswirkungen von Umweltfaktoren auf die Gesundheit studiert werden können.

Während der Corona-Pandemie sei Probst-Hensch federführend gewesen beim Aufbau neuer Kohorten, mit welchen die Langzeitfolgen der Pandemie etwa auf die mentale Gesundheit oder Fragen von Long-Covid betrachtet werden können. Ausserdem sei sie bei internationalen Forschungsprojekten involviert, bei welchen das Wechselspiel zwischen Infektionskrankheiten und nicht übertragbaren Erkrankungen untersucht werde. In der Mitteilung heisst es weiter:

«Die Forschungen von Nicole Probst-Hensch und ihrem Team helfen, die Voraussetzungen von Gesundheit in unseren Gesellschaften zu verstehen und die Grundlagen für deren Erhalt zu bestimmen.»