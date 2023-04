Bahnhof Basel Weniger Seife, mehr Kleider: Das ändert sich auf der Passerelle im Basler Bahnhof Zwei Geschäfte haben ihr Lokal im Basler Bahnhof per Ende März verlassen. Nun folgt eine bekannte Aargauer Kleidermarke in eines dieser Geschäfte – aber nur für kurze Zeit.

Die Passerelle ist während Stosszeiten gut besucht. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Tausende Passagiere benützen täglich die Stufen oder die Rolltreppe von den Gleisen zur Passerelle beim Bahnhof Basel. Die täglichen Pendlerströme sind über die Jahre ähnlich geblieben, nicht aber die Geschäfte im Bahnhof.

Im Westflügel des Bahnhofs verabschiedete sich kürzlich das Müller-Reformhaus. Die Kette meldete im Januar Konkurs und schloss daraufhin alle Geschäfte. Das Sortiment beim Bahnhof wurde in den letzten Wochen immer schmäler, ehe Ende März das Lokal leer geräumt war. Was nun nach dem Bio-Laden in den Westflügel folgt, weiss die SBB noch nicht. Die Suche nach Nachmietern würde laufen, sagt Fabienne Wittwer, Mediensprecherin der SBB.

L'Occitane bleibt in Basel

Neben dem Reformhaus schloss auch L’Occitane seine Türen. Die französische Kosmetikkette war seit 2019 auf der Passerelle des Basler Bahnhofs und hatte gemäss der SBB einen befristeten Vertrag bis im März 2023. Wer künftig also Handcremen und Seifen aus der Provence sucht, muss in die Freie Strasse.

Dort, wo die Kosmetikkette im Bahnhof bis anhin war, kommt künftig die Aargauer Bekleidungsmarke Nikin rein, teilt die SBB weiter mit. Diese betreiben das Lokal aber nur als Pop-up-Store. Das heisst: Nikin wird auf der Passerelle von April bis Juli 2023 ihre Kleidung verkaufen. «Danach wird der Kubus aufgrund des Projekts Leistungssteigerung Basel SBB entfernt», sagt Wittwer.

Mit dem Projekt Leistungssteigerung Basel SBB wurde auch die Treppe zwischen den beiden Einkaufsgeschäften Chicorée und Calida gesperrt. Zudem gab die SBB bereits Anfang Februar bekannt, dass das Bahnhofbuffet nach vierjähriger Sanierung wieder vermietet ist.