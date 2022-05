Bahnhof-Planung Peter-Merian-Brücke: Fehlkonstruktion für eine weitere Generation Die SBB sanieren die Peter-Merian-Brücke für acht Millionen, obwohl sich ein Neubau aufdrängt. Der Kanton verbessert im Gegenzug für eine Million die Veloführung.

Die Peter-Merian-Brücke erfüllt die Bedürfnisse nicht - und soll dennoch Bestand haben. Archivbild: Kenneth Nars

Die Einwände sind vom Tisch. Die IG Velo und die Planungsgruppe Gundeldingen haben ihre Einsprachen gegen die Sanierung der Peter-Merian-Brücke zurückgezogen.

Der Kanton habe sich bereit erklärt, die Verkehrsführung der Velofahrenden zu verbessern, sagt Christian Aeschlimann von der Planungsgruppe. Das Velo-Projekt ist zwar erst in der verwaltungsinternen Mühle der Ausarbeitung und es bleibe eine «kosmetische» Verbesserung, sagt Aeschlimann. Es sei jedoch «das Maximum, das zu erreichen war».

Eine Minimalvariante als Kompromiss

Gefordert waren ein breiter Velokorridor über die Brücke und eine grosszügige Kreuzung für die Fahrradroute, die vom Bahnhofplatz her die Brücke quert. Nun sei immerhin vorgesehen, dass mit einer neuen Zufahrt von der Hauptpost die Kreuzsituation verbessert werde. Doch auch dies könnte den Kanton bis zu einer Million Franken kosten.

Die SBB, denen die Brücke gehört, übernehmen die Kosten für die Ertüchtigung des Bauwerks für die nächsten dreissig Jahre. Gerechnet wird mit einem Aufwand von acht Millionen Franken. Für die Verbesserung des Veloverkehrs sehen sie sich ohne Bundesauftrag für nicht zuständig und sind entsprechend nicht bereit, sich an dessen Finanzierung zu beteiligen.

Zu wenig lang, zu wenig breit, zu wenig hoch

Die Brücke verbindet seit 1901 das Gundeldinger Quartier mit der Nauenstrasse. Sie wurde geschaffen, weil die genau darunterliegende, wenn auch verschlossene Unterquerung zuvor häufig unter Wasser stand. Pfeiler, Widerlager und Tragwerk der stählernen Konstruktion haben mittlerweile jedoch stark gelitten – und sollten eigentlich längst einem Neubau weichen. Denn der Bau ist nicht nur korrodiert, er ist auch zu wenig breit, zu wenig lang und vor allem: zwei Meter zu wenig hoch.

Die Brücke ist ein betriebliches Hindernis: Weil die SBB-Fahrleitungen direkt unter dem Brückenboden kleben, müssen alle Züge, die einfahren, aus Sicherheitsgründen früher abbremsen und ausfahrende Züge können erst nach der Brücke Geschwindigkeit aufnehmen.

Verbreitern lässt sich der Bau nicht, weil sonst die Statik versagt und die Brücke für Lastwagen gesperrt werden müsste. Auf Gundeli-Seite müsste die Brücke zudem verlängert werden können, um genügend Platz für die vorgesehene Erweiterung des Gleisfeldes um zwei Schienenstränge zu realisieren.

Machbarkeitsstudie ist schubladisiert

Seit über zehn Jahren liegt eine Machbarkeitsstudie vor, wie eine neue Brückenführung möglich wäre. Doch immer neue Unwägbarkeiten verhindern eine Festlegung. Einmal war es die künftige Verkehrsführung der Nauenstrasse im Zusammenhang mit der wahrscheinlichen Planungsleiche Gundelitunnel, die zu einem Nichtentscheid führte.

Nun sind es die Erweiterungspläne der SBB samt der nun wahrscheinlichen Planungsleiche eines S-Bahn-Herzstücks. Zusätzlich lasten die weiter bestehenden Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Neubau des Postreiters (genannt: Nauentor), die angeblich dagegen sprechen, neu zu bauen, statt eine Fehlkonstruktion zu ertüchtigen.

Weshalb etwa ein koordiniertes Vorgehen von Nauentor und Peter-Merian-Brücke unter Berücksichtigung des langen Vorlaufs nicht möglich sein sollte, erschliesst sich allerdings nicht. So wird nun in zwei Jahren am Postreiter gebaut werden, um diese Neuerungen dann zwei Jahre später wieder abreissen zu können.