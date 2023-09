Bahnhof SBB Seltener Einblick ins Innenleben der Bahnhofstürme in Basel Die Bundesbahnen tauschen am Bahnhof SBB insgesamt 100 Uhren aus – auch jene an den Hauptbau-Türmen.

Seit Montag fehlen die drei prominentesten Uhren am Bahnhof SBB: die zwei an den Zwillingstürmen des Hauptgebäudes sowie jene am Türmchen des Eingangs zum Westflügel. Bild: Zvg

Plötzlich ging gar nichts mehr bei den zwei grossen Uhren an den Zwillingstürmen am Bahnhof SBB. Wie alle die gegen 100 Uhren am und im Bahnhof werden sie restauriert. Der Grund: Seit Montag lassen die SBB Zifferblätter, Zeiger, Beleuchtung und die drei rund 30 Jahre alten elektromechanischen Uhrwerke ersetzen. Am 29. September würden die Uhren wieder eingebaut.

Was vielen nicht klar war, ist, dass sich hinter den riesigen Zifferblättern ein Raum befindet. So können die Zuständigen geschützt vor Wind und Wetter, aber auch vor neugierigen Blicken ihrer Arbeit nachgehen.

Der Gundeli-«Turm» ist Anfang 2024 dran

Selbst eine eigene Uhrenzentrale befindet sich im altehrwürdigen Centralbahnhof. Auch sie wird ersetzt. Bild: Zvg

Die Arbeiten werden etappiert. Die 100 Uhren sollen laut SBB spätestens bis Ende 2024 wieder an ihrem Ort sein – und dann hoffentlich richtig ticken.

Vom Centralbahnplatz aus wird man vom Austausch kaum etwas mitbekommen. Gearbeitet wird vom Gebäude her. Anders wird das Anfang Jahr auf der anderen Seite des Bahnhofs aussehen. Dann ist die grosse Uhr beim Ausgang Gundeldingen mit der Revision dran. An sie kommen die Arbeiter nur von aussen heran. Das heisst: Es gibt eine spektakuläre Abseilaktion.