Bahnhof SBB Wechsel auf der Bahnhofs-Passerelle: Seifenladen Soeder zügelt Der Bahnhof Basel ist im Wandel. Während neue Leckereien im Westflügel ihren Standort bald eröffnen, bleibt auf der Passerelle in Zukunft einiges leer.

Das Seifengeschäft Soeder zieht von der Passerelle in den Westflügel. Bild: Soraya Sägesser

Während Pendlerinnen und Pendler auf ihren Zug eilen, haben andere mehr Zeit, um durch den Bahnhof zu schlendern. Ob auf der Passerelle oder im Westflügel, es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Im Westflügel des Bahnhofs verabschiedete sich im März das Müller-Reformhaus. Seit dem Konkurs der Kette ist das Lokal am Basler Bahnhof leer. Doch nicht mehr lange.

Das Seifengeschäft Soeder, das bis anhin auf der Passerelle zu finden ist, zieht aktuell innerhalb des Bahnhofs um. Wer also künftig Seife will, muss in den Westflügel des Bahnhofs.

Verschiedene Leerstände auf der Passerelle

Das aktuelle Lokal von «Soeder» auf der Passerelle bleibt in Zukunft leer. «Der Verkaufskubus dient als Ersatzfläche im Rahmen des Projekts Leistungssteigerung Basel SBB», heisst es auf Anfrage. Auch der Pop-Up-Store der Kleidermarke Nikin wird ab August leer sein.

«Anschliessend wird dieser Verkaufskubus entfernt», sagen die SBB weiter. Ein bisschen weiter in Richtung Gundeli steht heute noch der Ochsner Sport. Auch dort gibt es einen Wechsel. Gemäss den SBB soll im Herbst 2025 der Outdoor-Spezialist Transa reinkommen.

Im kommenden Halbjahr eröffnet im Westflügel zudem der «Central-Grill» sowie ein Fine-Dining-Restaurant und das Montreux Jazz Café im ehemaligen Bahnhofbuffet. Auch kann im Westflügel bald im Fitnessstudio «Open Ride» trainiert werden.

Wer nach dem Fitness etwas Süsses will, kann weiterhin auf das Lolipop-Geschäft auf der Passerelle zählen. Diese werden ab Mitte August neu auch an der Greifengasse bei der Tramhaltestelle vertreten sein.