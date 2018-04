Das Statistische Amt Basel-Stadt geht denn auch von wachsenden Schülerzahlen an den Basler Gymnasien aus. Fürs nächste Schuljahr werden 2189 Gymnasiasten prognostiziert, was ein Plus von 1,3 Prozent bedeutet. Für 2022 – jenes Jahr, in dem erstmals nur Sek-Schüler an den Gymnasien sind – werden 2498 Schülerinnen und Schüler erwartet. Und dies, obwohl die Umstellungen des Schulsystems noch nicht in die Prognose-Modelle eingearbeitet worden seien, wie das Statistische Amt auf Anfrage schreibt. Sprich: Der Anstieg der Gymnasiasten-Zahlen dürfte in den Prognosen eher noch zu tief ausfallen, da die hohen Sek-P-Schülerzahlen noch nicht berücksichtig werden.

Unerwartet hohe Schülerzahlen im Sek-P-Niveau, ein Wachstum prognostizierendes Statistik-Amt sowie mehrfache Übertrittsmöglichkeiten ans Gymnasium: Diese Faktoren beschäftigen auch die Lehrpersonen. Ein Basler Gymlehrer, der anonym bleiben möchte, hat sich bei der bz gemeldet und sagt sogar noch höhere Gymnasiastenzahlen voraus: «Diesen Sommer werden gegen 50 Prozent aller Jugendlichen ans Gym gehen. Und niemand kann sich erklären, wie das passieren konnte.»

Dazu komme, dass bis zuletzt unklar sei, wie viele tatsächlich ab August 2018 im Klassenzimmer Platz nehmen werden. Der Grund dafür ist die bereits beschriebene Neuerung, dass bei einzelnen Schülern erst mit dem Abschlusszeugnis im Sommer klar wird, ob es für den Übertritt reicht.

Diese Problematik ist auch ED-Sprecher Thiriet bekannt. Mit dem alten System sei bereits im März klar gewesen, wer ans Gymnasium wechsle, weil in der Orientierungsschule nur das Winter-Zeugnis entscheidend gewesen sei. «Ganz allgemein handelt es sich bei diesen ‹Ungewissheiten› um einen Ablauf, der für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung darstellt. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir dies schon im ersten Jahr meistern können.»

Erste Erfahrungswerte gebe es vom Wechsel von Primar- zu Sekundarschule, bei dem auch bis zuletzt unklar sei, in welches Niveau ein Schüler wechsle. Zudem stehe Basel-Stadt im Austausch mit den verantwortlichen Behörden in Baselland, wo der Wechsel von Sekundarschule ans Gymnasium schon seit eh und je so stattfinde.