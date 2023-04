Ballettschule Basel Geheimer Bericht: Darum haben die Tänzerinnen und Tänzer keinen Einblick in Untersuchung der Missbrauchsvorwürfe Erst diese Woche hat der Regierungsrat die Interpellation zur Ballettschule Theater Basel (BTB) beantwortet. Trotzdem stehen das Erziehungsdepartement sowie die BTB immer noch in der Kritik.

Die Ballettschule Theater Basel bietet den Profi-Lehrgang nur noch bis Ende des Schuljahres an. Bild: Getty Images (Symbolbild)

Der externe Untersuchungsbericht zu den Missbrauchsvorwürfen an der Ballettschule Theater Basel (BTB) liegt seit einem Monat bei der Tanzschule sowie dem Basler Erziehungsdepartement. Dennoch gibt er immer noch zu reden. Kürzlich wurde im Grossen Rat eine Interpellation dazu beantwortet.

Die BTB wird in diesen Tagen kritisiert, dass die 30 Tänzerinnen und Tänzer keinen Einblick in diesen Bericht erhielten. Auf Anfrage bestätigt die Schule, man wolle damit den Persönlichkeitsschutz wahren. «Wir wollen die Vertraulichkeit von Personen wahren, die zu den Vorfällen ausgesagt haben», sagt Adrienne Develey, Co-Präsidentin des Vereins Ballettschule Theater Basel.

Auch wenn die Namen im Bericht nicht erwähnt seien, könne man aufgrund der Funktionen in vielen Fällen gut auf die jeweiligen Personen schliessen. Deshalb werde der Untersuchungsbericht auch in Zukunft nicht veröffentlicht, so Develey weiter.

Öffentlich finanziert, aber nicht öffentlich publiziert

Wie die BTB will auch der Kanton Basel-Stadt den Bericht nicht veröffentlichen. Das Erziehungsdepartement ist involviert, nicht nur deswegen, aber auch da der Bericht mit öffentlichen Geldern finanziert wurde. Dies kritisierte zuletzt die Grossrätin Anouk Feurer vom Jungen Grünen Bündnis in einer Interpellation.

Sie schreibt, dass es problematisch scheine, dass eine Institution eine Untersuchung über die eigenen Verfehlungen selbst interpretiere und eigenmächtig über dessen Publikation entscheiden könne. «Die Weigerung, den Bericht zu veröffentlichen, erweckt den Eindruck, dass hier Ergebnisse vertuscht werden sollen.» Deshalb stellte sie der Regierung mehrere Fragen zu ihrem Verdacht.

Erziehungsdirektion sieht keine Zuständigkeit

Die Antwort des Regierungsrats Conradin Cramer (LDP) auf die Interpellation war deckungsgleich mit den Aussagen der Ballettschule. Er sieht die Erziehungsdirektion nicht in der Zuständigkeit dieser Angelegenheit.

Cramer sagt im Grossen Rat: «Die Untersuchung wurde von der BTB in Auftrag gegeben und wird auch von ihr verantwortet.» Deshalb seien allenfalls resultierende operative Entscheide und personalrechtliche Schritte von der Ballettschule zu veranlassen und umzusetzen. Der Untersuchungsbericht liegt nun in der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates.

Ende November gab die Schule bekannt, dass sie den Profi-Lehrgang nur noch bis Ende dieses Schuljahres anbieten wird. Denn die finanziellen Schwierigkeiten hatten sich bei der Ballettschule infolge von Missbrauchsvorwürfen verschärft. Bis Ende des Schuljahres müssen die Tänzerinnen und Tänzer einen neuen Platz für ihre restliche Ausbildung suchen. «Wir sind sehr bemüht, dass die Schülerinnen und Schüler eine Folgelösung bekommen», sagt Develey. Darauf liege aktuell der Fokus der Ballettschule.