Die kalten Temperaturen lassen wohl kaum Frühlingsgefühle erwachen – könnte man denken. Nicht aber bei den Rosapelikanen im Zoo Basel. Denn die Vögel spüren den Frühling und sind in Balzstimmung. In dieser Zeit steht ihr Verhalten ganz im Zeichen eines bevorstehenden Balzrituals.

So gilt es die Männchen eine Partnerin für die Brut zu finden und dabei ist den Vögel jedes Mittel recht. Der lange Schnabel dient dazu, Hiebe an die Nebenbuhler zu verteilen und sie auf diese Weise von ihrer Auserwählten fern zu halten. Auch das Aussehen der Pelikane verändert sich während der Balzzeit. Am Ansatz des Schnabels wächst den Pelikanen eine hühnereigrosse Beule und lange Schmuckfedern zieren den Hinterkopf. Das Federkleid erscheint dem Beobachter noch intensiver gefärbt.

Der Zolli Basel gehört zu den wenigen Zoos in Europa, wo Besucherinnen und Besucher die Balzrituale der Pelikane beobachten können.