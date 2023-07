Banken «Good News» nur schriftlich: Trotz höherem Gewinn verzichtet die BLKB auf eine Medienkonferenz Bankchef John Häfelfinger stand in den vergangenen Monaten stark unter Kritik. Auf einen öffentlichen Auftritt anlässlich der Halbjahreszahlen verzichtete er. Derweil verschlingt die Digitalbank Radicant weiterhin Geld.

Treffen mit John Häfelfinger. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich hätte John Häfelfinger gute Nachrichten zu verkünden. Dennoch scheint der Chef der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) keine Lust zu verspüren, sich den Medien zu stellen. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat die Bank keine Medienkonferenz zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres organisiert.

Häfelfinger musste sich zuletzt viel Kritik gefallen lassen. Der Aufbau der neuen Digitalbank namens Radicant mit Sitz in Zürich wird von der Baselbieter Politik mit Argwohn beobachtet. So hinterfragte etwa SVP-Fraktionschef Peter Riebli die Risiken des Investments. Bislang hat die BLKB rund 70 Millionen Franken in Radicant investiert. Misstrauisch macht, dass sich die Bank kaum zu ihrem Projekt in Zürich verlauten lässt.

Im Februar stolperte der damalige Radicant Chef Anders Bally über ein E-Mail, das er an seine Mitarbeitenden sendete. Darin machte er klar, dass er von der Kritik seitens Politik wenig hält. «Einige der Politiker in diesem nicht urbanen Kanton – vor allem die älteren – haben Schwierigkeiten, all die disruptiven Aspekte zu verstehen, die Radicant mit sich bringt.» Wenige Tage wurde Bally von der BLKB freigestellt.

Zudem forderte im Frühling Grünen-Landrat Marco Agostini den Lohn von Häfelfinger zu deckeln: statt 1,1 Millionen Franken hätten es noch rund 600’000 Franken sein sollen. Der Landrat lehnte den Vorstoss jedoch ab.

Radicant befindet sich noch immer in der Beta-Phase

Statt eines Auftritts von John Häfelfinger verschickte die Bank ein zweiseitige Medienmitteilung. Darin berichtet die BLKB von einem Gewinnanstieg von 23 Prozent auf 63,2 Millionen Franken auf Stufe Konzern in den ersten sechs Monaten. Im Stammhaus, also ohne Radicant und die Fondsgesellschaft BLKB Services AG, ist der Gewinn gar um 26 Prozent auf 74,7 Millionen gestiegen.

Die Differenz von 11,5 Millionen Franken geht vor allem auf den höheren Personal- und Sachaufwand durch die beiden Tochtergesellschaften zurück. Radicant nehme aufgrund des höheren Personalbestandes sowie aufgrund der Investitionen in den Aufbau der Digitalbank den grösseren Anteil bei diesen Aufwänden ein, sagt ein Sprecher auf Nachfrage.

Die Investitionen seien Bestandteil der «planmässigen Entwicklung» von Radicant. Die Digitalbank befindet sich seit März in der sogenannten Beta-Phase. Die Bank sei in dieser Phase den Mitarbeitenden von Partnerfirmen sowie Interessenten zugänglich, die über eine Warteliste aufgenommen werden. «Der öffentliche Launch wird nach Abschluss dieser Phase vollzogen und wird bis spätestens Ende Jahr erfolgen», sagt der Sprecher.

Das Stammgeschäft läuft

Gemäss den ursprünglichen Plänen hätte Radicant bereits per Ende des vergangenen Jahres an den Start gehen sollen. Der Grund für die Verzögerung ist unklar. Bis Ende Jahr soll Radicant 3800 Kunden zählen, sagte Finanzchef Luca Pertoldi vor einem halben Jahr.

Im angestammten Geschäft steigerte die BLKB ihren Ertrag insbesondere im Zinsengeschäft markant – um 16 Prozent auf knapp 164 Millionen Franken. Dagegen sank der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft trotz steigender Kursen an den Aktienmärkten um 2 Prozent auf 42 Millionen Franken. Das Handelsgeschäft trug gut 12 Millionen Franken bei (+11 Prozent).