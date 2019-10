«Für eine solche Baustelle braucht man normalerweise sechs Wochen – wir machen das in zehn Tagen», sagt Matthias Pietrass. Er ist Projektleiter der BVB-Baustelle am Bankverein, aufgrund derer seit Wochenbeginn praktisch der gesamte Tramverkehr in Basel umgeleitet werden muss. Um den sportlichen Zeitplan einzuhalten, herrscht auf der Baustelle Hochbetrieb rund um die Uhr. Gearbeitet wird in drei Schichten à je zehn Mann.

Am Montagmorgen um sieben in der Früh ging es los. Bereits in der Nacht wurden die Absperrungen aufgestellt. Kaum war die Sonne aufgegangen, fuhren 40-Tonnen-Bagger auf und spitzten den Belag auf. «Das war schon sehr laut und mit vielen Erschütterungen verbunden», sagt Pietrass. Es schüttelte so stark, dass die Banken in der Umgebung ihre Sicherheitssysteme anpassen mussten, damit diese nicht am Laufmeter Alarm schlugen.