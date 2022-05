Bartenheim im Elsass Mit Trampolin, Rutschbahn und Schaukeln: Neuer Wasserpark in altem Baggersee Neben verschiedenen Wasserskiaktivitäten und Stand-up-Paddle gibt es auch einen grossen Aquapark für Kinder. Der Freizeitpark liegt 15 Kilometer nördlich von Basel und ist gut mit der S-Bahn erreichbar.

In der Mitte des Baggersees sind die weissen Schanzen zu erkennen. zvg

«Am Anfang und am Ende der Saison dürften vor allem Sportler kommen», glaubt Eric Kuenzi, einer der beiden Investoren des neuen Wasserparks, der am heutigen Samstag im elsässischen Bartenheim eröffnet wurde. Er meint damit die Aktivitäten im Wasser und setzt auch auf andere Gäste. Bei dem Rundkurs von 680 Metern werden die fortgeschrittenen Wakeboard-Fahrer mit 30 Stundenkilometern an einem Kabel über den See gezogen und können, wenn sie die Schanzen anfahren, die im See verteilt sind, hohe Sprünge machen. Ein Wakeboard ähnelt einem Snowboard. Eine der Schanzen wurde vom amtierenden Weltmeister Loïc Deschaux konzipiert.

Hauptzielpublikum sind Familien

Der Freizeitpark befindet sich in einem alten Baggersee 15 Kilometer nördlich von Basel, zehn Minuten zu Fuss vom S-Bahn-Bahnhof. «Unser Hauptzielpublikum sind Familien», sagt Kuenzi. Für Kinder wird es ab dem 1. Juni einen 4000 Quadratmeter grossen Aquapark mit aufblasbaren Elementen geben – mit Rutschbahn, Trampolin, grossen Schaukeln und einem drei Meter hohen Sprungturm. Das Wasser ist an dieser Stelle bis zu sechs Meter tief.

Die Kinder müssen, wie alle bei den Aktivitäten im See, Schwimmwesten tragen. Zudem gibt es zahlreiches Sicherheitspersonal. Eine Badezone ist nicht geplant. «Wir können dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Ausserdem ist der See nicht als Badesee geeignet», sagt Vincent Jeannerat, der Geschäftspartner von Kuenzi. Kuenzi arbeitete ursprünglich als Anwalt für Start-ups in Basel, während Jeannerat dort ein Ingenieurbüro betrieb. Gemeinsam haben sie knapp über eine Million Euro in das Projekt investiert.

Gelände für 20 Jahre gepachtet

Das Gelände haben sie von der Gemeinde Bartenheim für 20 Jahre gepachtet. Früher baute das Schweizer Unternehmen Holcim hier Kies ab. Wochentags produziert Holcim weiter bis 18 Uhr Baumaterialien. Das geht nicht ganz ohne Lärm, fällt aber schon bald kaum mehr auf – genauso wenig wie die Flugzeuge vom Euroairport oder die nahe Autobahn.

Jeannerat und Kuenzi sind optimistisch, dass sich der Eastpark, wie das Projekt heisst, rechnen wird. Freunde von ihnen betreiben in der Bretagne einen Wasserpark mit ähnlichem Konzept, an dem sie sich orientieren. «2021 hatten sie trotz Corona 50’000 bis 60’000 Besucherinnen und Besucher. Unser Einzugsgebiet ist vier bis fünf Mal so gross. Wir erwarten, schnell auf diese Zahlen zu kommen», ist Kuenzi überzeugt.

Elektronischer Antrieb für die Rundstrecke

Der Antrieb für die Rundstrecke erfolgt elektronisch. Im Abstand von jeweils 70 Metern können gleichzeitig neun Personen fahren. Das Einchecken erfolgt wie beim Skifahren mit einem Chip. Die Stunde ist im Vergleich mit einer ähnlichen Anlage am Neuenburger See mit 25 Euro günstig. Im Hochsommer werden 24 Personen im Park arbeiten, die auch Anfänger in die Aktivitäten einführen. Für sie wird die Rundstrecke mit 27 Stundenkilometern etwas langsamer laufen. «Das macht sich markant bemerkbar», betont Kuenzi.

Je nach Niveau werden unterschiedliche Bretter oder Wasserski zur Verfügung gestellt. Anfänger machen erste Erfahrungen mit einem Kneeboard, auf dem sie knieend über den See gezogen werden. Wer es ruhig mag, kann sich auf einem abgetrennten Teil des Sees mit einem Stand-up-Paddle bewegen. Hinter diesem Teil liegt ein weiterer See, an dem ein 2,5 Kilometer langer pädagogischer Wanderweg entstehen soll.

Die Wasserqualität des fischreichen Baggersees ist gut. «Die Wasserskiaktivitäten werden den Sauerstoffgehalt erhöhen», erklärt Kuenzi. 800 Tonnen Sand wurden für den Restaurationsbereich aufgeschüttet. Die Bar wird wie eine Buvette funktionieren. Im Angebot sind Tapas und Burger, vegane und vegetarische Speisen sowie ein selbst gebrautes Bier und Wein.