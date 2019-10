Basel Area hat Innovationspark nun auch im Jura

Aufgabe des Switzerland Innovation Park Basel Area ist die Förderung und Unterstützung von Start-ups und KMU in innovativen Wirtschaftsbereichen. Basel Area ist einer von fünf Standorten des nationalen Innovationsparks. Der Hauptstandort des Nordwestschweizer Verbunds steht in Allschwil BL, dazu kommen mit Basel und neu Courroux JU zwei weitere Standbeine.

Der Fokus am Standort Jura liegt in den Bereichen Medizintechnik, Gesundheitstechnologie, digitale Gesundheit und industrielle Transformation, wie die Trägerorganisation BaselArea Swiss am Freitag mitteilte. Zur Verfügung steht eine Nutzfläche von 1200 Quadratmetern. In den Ausbau des zweigeschossigen Zentrums seien 1,6 Millionen Franken investiert worden.

Mit dem jurassischen Start-ups NextDay.Vision und Ersys sowie einem Beratungsteam des Neuenburger Forschungs und Entwicklungszentrums CSEM seien bereits die ersten Nutzer in den Startlöchern, heisst es weiter. Die jurassische Kantonsregierung hat den Switzerland Innovation Park Basel Area von Beginn weg unterstützt.