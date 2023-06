«Basel baut Zukunft» Ist das nun der grosse Deal? Regierung setzt auf Kompromiss – und will ein Drittel vergünstigte Wohnungen Die Initiative «Basel baut Zukunft» will mindestens 50 Prozent gemeinnütziges Wohnen für die grossen Transformationsareale der Stadt wie das Klybeck. Nun kontert die Regierung mit einem Gegenvorschlag.

Die Initiative «Basel baut Zukunft» zielt vor allem auf die Transformation des Klybeck-Areals. Bild: Kenneth Nars

Nach langem Knorz steht der Gegenvorschlag der Regierung zur Initiative «Basel baut Zukunft». Das Volksbegehren verlangt, dass die Hälfte des neuen Wohnraums, der auf Transformationsarealen geschaffen wird, gemeinnützig und in Kostenmiete vermietet wird. Die Regierung kontert nun mit einem Vorschlag, der einen Anteil von 33 Prozent vorsieht. Die Details hat Regierungspräsident Beat Jans heute an einer Medienkonferenz im Rathaus vorgestellt.

Regierungspräsident Beat Jans. Bild: Kenneth Nars

«Die Initiative würde nicht zu mehr preisgünstigen Wohnungen führen», sagte Jans. Die Investoren hätten angekündigt, die Transformationsareale bei einer Annahme der Initiative weiterhin gewerblich zu nutzen. «Wir haben diese Aussage genau geprüft und teilen die Einschätzung», sagte Jans. Der Regierungsrat lehne die Initiative daher ab, da der Bau von Wohnungen auf Arealen wie dem Klybeck oder auf dem Dreispitz um Jahre verzögern oder gar verhindern würde.

Der Regierungsrat nehme jedoch die Anliegen der Initiative ernst. Es gebe tatsächlich Handlungsbedarf. Zwischen 2000 und 2020 seien die Mieten in Basel-Stadt um knapp 30 Prozent gestiegen – und damit stärker als in vielen anderen Städten, sagte Jans weiter. Gerade Menschen mit tiefen Einkommen hätten zunehmend Mühe, in Kernstädten eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Genossenschaftswohnungen sind 20 Prozent günstiger

Ein wichtiges Mittel, um dieser Entwicklung entgegenzutreten, seien gemeinnützige Wohnungen. Sie seien eindeutig günstiger, weil etwa Genossenschaften oder Stiftungen keine Kapitalrendite erzielen müssten. Eine genossenschaftliche Wohnung kostet laut dem Statistischem Amt Basel-Stadt 20 Prozent weniger als vergleichbare kommerzielle Angebote, schreibt die Regierung im entsprechenden Ratschlag.

Der Gegenvorschlag der Regierung sieht nun vor, dass auf jenem Teil eines Transformationsareals, der für die Wohnraumentwicklung vorgesehen ist, 33 Prozent der Wohnungen in Kostenmiete vermietet werden müssen. Dies im Gegensatz zur Initiative, die fordert, die ganze Fläche inklusive Gewerbe zu 50 Prozent gemeinnützig zu vermieten. Im Fachjargon ist von der Bruttogeschossfläche die Rede.

Mit dem Anteil eines Drittels habe die Regierung einen Kompromiss gefunden, der dem Anliegen des gemeinnützigen Wohnungsbau entgegenkomme, aber auch die Bedürfnisse der Grundeigentümer ernst nehme, sagte Jans.

Ein weiterer Eckwert des Gegenvorschlags ist die Definition des Begriffs Transformationsareal. Konkret sind damit Bahnareale sowie Industrie- und Gewerbezonen gemeint, die mehr als 15’000 Quadratmeter umfassen. Zum Vergleich: Das Rosental-Areal ist 47’000 Quadratmeter gross.

«Positionen lagen meilenweit entfernt»

«Die Positionen der Initianten und Investoren lagen zu Beginn der Verhandlungen meilenweit entfernt», sagte Jans zur langwierigen und komplizierten Suche nach einem Kompromiss. Die Investoren hätten schon nur die Lancierung des Volksbegehrens als Bedrohung angesehen. Die Initianten wiederum, hätten sich sehr darüber geärgert, dass ihr Anliegen vor Gericht gezerrt wurde. Erst nach vielen bilateralen Gespräche habe das Vertrauen beider Seiten zugenommen.

«Ist das nun der grosse Deal?», fragte Jans rhetorisch. Dies zu behaupten sei verfrüht, bei den Ausführungsbestimmungen des Gegenvorschlags gebe es Differenzen. «Ich bin jedoch überzeugt, dass wir jetzt eine wichtige Grundlage für einen Kompromiss geschaffen haben». Jans setzt nun auf die vorberatende Kommission und den Grossen Rat, der auf der Arbeit der Regierung aufbauen könne.

Initiativkomitee: «Nachbesserungen nötig»

Die Köpfe hinter dem Volksbegehren «Basel baut Zukunft» haben sich bereits zu den Plänen der Regierung geäussert. «Das Komitee wird zu gegebener Zeit entscheiden, ob die Initiative zur Abstimmung gebracht oder zurückgezogen wird». Die Initianten seien im Sinn eines Kompromisses bereit, die Reduktion auf einen Drittel zu akzeptieren.

«Im Gegenzug erwarten wir, dass die Initiative nicht weiter verwässert wird. Das ist leider der Fall», schreibt das Komitee weiter. So schlage der Regierungsrat vor, die Initiative nur auf Areale und Bebauungspläne anzuwenden, die grösser als 15’000 Quadratmeter seien. «Das ist eine massive Einschränkung des Wirkungsgrades der Initiative.»

Die Investoren der Rhystadt AG wollen derzeit keine abschliessende Aussage zum Gegenvorschlag vornehmen. Dieser müsse nun zuerst von der zuständigen Kommission beraten und dann vom Grossen Rat verabschiedet werden. «Erst dann ist auch klar, ob die Initianten von ‹Basel baut Zukunft› ihr Wort halten und die Initiative, welche eine Transformation definitiv verunmöglicht, zurückziehen», schreibt Rhystadt weiter. Die Firma stelle «befriedigt» fest, dass der Regierungsrat die Umsetzbarkeit der Initiative erheblich infrage stelle und ihre schädliche und gar kontraproduktive Wirkung klar herausstelle.