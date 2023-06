«Basel baut Zukunft» Nur ein Drittel statt 50 Prozent: Regierung will weniger gemeinnützigen Wohnungsbau Die Initiative «Basel baut Zukunft» will mindestens 50 Prozent gemeinnütziges Wohnen für die grossen Transformationsareale der Stadt wie das Klybeck. Nun kontert die Regierung mit einem Gegenvorschlag.

Die Initiative «Basel baut Zukunft» zielt vor allem auf die Transformation des Klybeck-Areals. Bild: Kenneth Nars

Nach langem Knorz steht der Gegenvorschlag der Regierung zur Initiative «Basel baut Zukunft». Das Volksbegehren verlangt, dass die Hälfte des neuen Wohnraums, der auf Transformationsarealen geschaffen wird, gemeinnützig und in Kostenmiete vermietet wird. Die Regierung kontert nun mit einem Vorschlag, der einen Anteil von 33 Prozent vorsieht. Dies schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung.

Die Regierung ist der Ansicht, dass die Initiative bei einer Annahme die Erstellung von neuen Wohnungen behindern würde. «Das Weiternutzen von bestehenden Industriearealen wäre für die Investoren attraktiver als die Umwandlung in Wohn- und Mischzonen». Mit dem Anteil von einem Drittel habe ein Kompromiss gefunden werden können, der den Bau von gemeinnützigen und gleichzeitig preisgünstigen Wohnungen fördert. Gleichzeitig komme der Gegenvorschlag den Bedürfnissen von Grundeigentümerinnen und -eigentümern entgegen.

Initiative müsste den üblichen Gesetzgebungsprozess durchlaufen

Konkret sollen auf jenem Teil eines Transformationsareals, der für die Wohnraumentwicklung vorgesehen ist, 33 Prozent der Wohnungen in Kostenmiete vermietet werden müssen. Dies unter Beachtung von Anlagekostenlimiten und strengen Vorgaben für Mietzinsanpassungen. Dies führe dazu, dass die Wohnungen nicht nur zu Beginn, sondern auch auf lange Sicht vergleichsweise günstig seien.

Der Gegenvorschlag zielt auf ehemalige Güter- oder Industrieareale, die eine Fläche von mehr als 15’000 Quadratmetern aufweisen. Dank dem Gegenvorschlag könnten die neuen Bestimmungen auf Gesetzesstufe geregelt werden und würden somit rasch in Kraft treten. Dies im Gegensatz zur Initiative, die nach einer Annahme den üblichen Gesetzgebungsprozess durchlaufen müsste.

Initiativkomitee: «Nachbesserungen nötig»

Es wird nun spannend zu sehen sein, ob sich die Initianten mit dem Gegenvorschlag zufriedengeben und ihr Volksbegehren zurückziehen wird. Wie das Initiativkomitee am Freitagmorgen vermeldet, halte man sich den Entscheid noch offen. Das Komitee will dies nach eigenen Angaben «zu gegebener Zeit» entscheiden. Der Gegenvorschlag des Regierungsrates gehe in die richtige Richtung, es seien aber Nachbesserungen nötig.

Die Köpfe hinter «Basel baut Zukunft» haben wiederholt signalisiert, das ein Drittel an gemeinnützigen Wohnungen als Kompromiss akzeptabel sei. «Das ist die rote Linie», sagt SP-Grossrat und Initiant René Brigger im Februar. «Im Gegenzug erwarten wir, dass die Initiative nicht weiter verwässert wird. Das ist leider der Fall», schreibt das Initiativkomitee am Freitag.

Kritik gibt es von Seiten der Initianten in Bezug auf die vorgesehenen Flächen von mehr als 15’000 Quadratmetern. Dies sei eine «massive Einschränkung des Wirkungsgrades der Initiative». «Damit kann die kantonale Zielquote von 25 Prozent gemeinnützigem Wohnraum bis 2050 nicht erreicht werden.»

Update folgt.