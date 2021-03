Basel Bewusstloser und verletzter Jugendlicher aufgefunden – Polizei sucht Zeugen In der Nacht auf Sonntag wurde in Basel in der Allschwilerstrasse ein bewusstloser und verletzter 16-Jähriger aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Jugendliche wurde in den Notfall gebracht. (Themenbild) keystone

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass zwei Passanten um ca. 3.15 Uhr auf der Höhe Tramhaltestelle Morgartenring einen vor einem Hauseingang am Boden liegenden Mann festgestellt hatten, welcher bewusstlos war. «Daneben stand ein Unbekannter, welcher den Passanten in gebrochenem Deutsch sagte, dass sie sich um ihn kümmern sollen, weil er jetzt gehen müsse», heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Basel-Stadt. Der Unbekannte sei dann davongelaufen und in ein Tram gestiegen, welches Richtung Basel fuhr.

Die beiden Passanten leisteten dem Bewusstlosen, welcher diverse Verletzungen im Gesicht aufwies, erste Hilfe. Kurze Zeit später waren die Sanität und die Polizei vor Ort. Der Verletzte wurde in die Notfallstation eingewiesen. Er konnte zwischenzeitlich identifiziert werden. Es handelt sich um einen 16-jährigen Jugendlichen.

Bis anhin konnte nicht geklärt werden, was vorgefallen war und wie lange der Jugendliche schon vor dem Hauseingang gelegen hatte. Es werden deshalb Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.