Basel Dank Lockdown online in der Brocki stöbern Auch Brockenstuben haben mit dem Lockdown zu kämpfen. Die Basler Stube Irma&Fred will dem Coronavirus die Stirn bieten und stellt darum ihre Artikel jetzt auf Internetplattformen zum Verkauf.

Die Brocki Irma&Fred ist wegen Corona momentan geschlossen. (Symbolbild) Nicole Nars-Zimmer

In Zeiten des Coronavirus müssen sich viele neu erfinden. Das, was bisher funktioniert hat, klappt in vielen Fällen nicht mehr. Seit der Lockdown ausgerufen wurde, stehen viele vor einem grossen Fragezeichen. So auch die Brockenstube Irma&Fred, die sich normalerweise auf fünf Etagen ausbreitet. Nun ist sie geschlossen. Ein Zustand, der vor allem Mitarbeiter Shahed Staub zugesetzt hat. «Ich wollte unbedingt etwas machen, ansonsten wäre ich sechs Wochen arbeitslos gewesen.»

Gesagt, getan. Der Brocki-Mitarbeiter hat sich den Lockdown zu Nutzen gemacht und die Initiative ergriffen, die Brockenstube online aufleben zu lassen. Seit ein paar Tagen fotografiert er Stücke, die in den Regalen herumstehen und setzt die Bilder dann auf Internetseiten wie Tutti oder Ricardo. Damit will Staub zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: «So geben wir den Besuchern das typische Brockenstuben-Erlebnis wieder und gleichzeitig generieren wir Einnahmen - trotz Schliessung.»

Die Brockenstube bietet verschiedene Artikel auf Plattformen wie Tutti an. Screenshot

Dieses Erlebnis sieht Martin Becker, Inhaber der Brockenstube, eher kritisch: «Ich weiss nicht, was ich davon halte. Es ist einfach nicht das gleiche.» Trotzdem müsse man neue Erfahrungen sammeln und sich neu erfinden. «Vor allem jetzt», betont er. Momentan sei der richtige Zeitpunkt für das Online-Dasein. «Im Normalbetrieb wäre es in diesem Ausmass nicht möglich.» Das liege vor allem daran, dass jedes Produkt einzigartig sei und die Brockenstube kein Lager habe.

Möbel als Verkaufsschlager

Auch Staub, der sich um die Online-Anzeigen kümmert, stuft den Zeitpunkt als richtig ein : «Momentan kommen ständig neue Sachen rein und es überläuft komplett, da nur wenig rausgeht.» So könne die Brockenstube den Fluss zumindest im kleinen Masse am Laufen halten.

Ein Fazit zu ziehen, sei momentan noch schwierig. Nichtsdestotrotz tippt Staub auf Möbel als Verkaufsschlager. Bei kleineren Dingen sei der Aufwand schlichtweg zu gross und dabei handele es sich meist um Sachen, welche die Leute vor dem Kauf auch anfassen möchten.

Auch nach dem Lockdown möchte Staub weiterhin einige Dinge online verkaufen. «Es läuft gut und so interessieren sich auch Leute ausserhalb von Basel für unsere Artikel.»