Basel Deutsche Bahn beginnt Bau der neuen Brücke über die Wiese Die Deutsche Bahn baut die Rheintalbahn viergleisig aus. Die ersten bauvorbereitenden Arbeiten zur neuen Eisenbahnbrücke «Wiesekorridor» starten am nächsten Montag.

Für das geplante Brückenbauwerk führte der Kanton Basel-Stadt zusammen mit der Bahn einen Wettbewerb durch. Ziel war es, eine attraktive Gestaltung für die neue Brücke zu finden. DB/Jürgen Schmidt

Die über 170 Jahre alte Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel muss erneuert werden. Um die rund 300 Züge des Nah-, Fern- und Güterverkehrs täglich stemmen zu können, baut die Deutsche Bahn (DB) zwei zusätzliche Gleise. In diesem Zusammenhang entsteht auch die neue Eisenbahnbrücke «Wiesekorridor» in Basel. Die ersten bauvorbereitenden Arbeiten starten am kommenden Montag, 18. Juli.

Die Hauptarbeiten an der 155 Meter lange Brücke sind auf den Spätsommer angesetzt. Das neue Bauwerk erstreckt sich künftig über die Freiburgerstrasse und den Fluss Wiese. Um die Anwohnenden vor dem Lärm vorbeifahrender Züge zu schützen, versieht die DB die Brücke nach eigenen Angaben auf der westlichen Seite mit einer rund 161 Meter langen Schallschutzwand.

Züge können künftig schneller fahren

Der Zuschlag für die Errichtung der neuen Brücke ging an die Firmen Schleith und Leonhard Weiss. Gemeinsam mit dem Kanton Basel-Stadt veranstaltete die DB vor zehn Jahren einen Gestaltungswettbewerb. Die neue Brücke sollte sich architektonisch in die Landschaft einbetten und dabei technisch und wirtschaftlich umsetzbar sein. Den Siegerentwurf hat die DB in ihre Planungen eingearbeitet.

Die neue Strecke erlaubt nach Angaben der DB höhere Geschwindigkeiten – im Fernverkehr bis zu 250 Kilometer pro Stunde. Damit reduziert sich die Fahrzeit zwischen Karlsruhe und Basel um rund eine halbe Stunde auf nur noch etwa 70 Minuten.