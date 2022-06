Basel Die Postfächer der Hauptpost zügeln an den Rümelinsplatz Der Platz in der Grossbasler Altstadt erhält eine Aufwertung inklusive Zusatzelement: ein Postomat.

Bald ist auch die Postfachanlage der Hauptpost Geschichte. Archivbild: Roland Schmid

Die Hauptpost an der Rüdengasse ist seit Monaten geschlossen; ein Teil der Dienstleistungen findet sich in der Orell-Füssli-Buchhandlung an der Freien Strasse. Am angestammten Ort sind jedoch weiterhin die Postfächer in Betrieb. Nun ist auch dafür ein Alternativstandort auf dem Rümelinsplatz gefunden worden. Dies geht aus einem aktuellen Baugesuch hervor.

Die Post hat zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt Ende 2019 angekündigt, dass sichergestellt werde, dass es eine «bedarfsgerecht dimensionierte Postfachanlage im näheren Umkreis» geben werde. Der neue Standort ist das Appartementhaus am Rümelinsplatz 1. Der Zugang erfolgt ebenerdig.

Das Backoffice dahinter besteht aus einem Arbeitsbereich für zwei Postangestellte, die den Postservice in einem Halbtagespensum aufrechterhalten. Ebenfalls in die Front eingelassen wird ein Postomat für den Geldbezug. Den baulichen Aufwand beziffert die Post mit 250'000 Franken.

Post statt Burger

Die Liegenschaft stammt aus den 1950er-Jahren. Nach dem Auszug der Rümelin-Mode stand das Haus über Jahre leer. Die Pläne, die Burger-Kette Holy Cow einzurichten, zerschlugen sich, als die auswärtigen Betreiber realisierten, dass der Rümelinsplatz kein Hochfrequenzort in der Innenstadt ist. Seit 2018 hat die Liegenschaft in saniertem und umgebautem Zustand eine neue Bestimmung als Appartementhaus gefunden.

In der ehemaligen Schalterhalle der Hauptpost befindet sich aktuell ein Pop-up-Store der Jobfactory. Nicole Nars-Zimmer

Die Post zügelt damit an einen Ort, der auch auf dem Aufwertungsprogramm des Kantons steht. Ausgewählt wurde ein im Wettbewerb eruiertes Projekt, das etwa zusätzliche Veloparkplätze bieten wird. Vorgesehen ist auch ein neuer Belag und eine teilweise Entsiegelung des zugeteerten Strassenzugs.

Als der Kanton das 4,3 Millionen Franken teure Vorhaben vorstellte, war allerdings nicht die Begrünung das Thema, sondern die vorgesehene Fällung von zwei Ginkgo-Bäumen. Nun kommt dafür das Gelb der Post auf den Platz.