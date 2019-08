Die Basler sind stolz auf Ihre Stadt am Rhein und das zu Recht. Machen Sie das Quiz und sehen Sie selbst weshalb Basel die schönste Stadt in der Schweiz ist?!

Der Waggis ist einerseits eine traditionelle Fasnachtsfigur andererseits ein typisches Fasnachtsgetränk. Aus was besteht ein Waggis?

Ein weiterer Grund weshalb Basel die schönste Stadt der Schweiz. Keine andere Stadt hat so eine Fasnacht wie wir. Die «drey scheenschte Dääg» gehören ja sogar zum Weltkulturerbe.

Basel ist eine wichtige Stadt für die Chemie, so wurde hier auch zufälligerweise LSD entdeckt. Von wem wurde die Droge entdeckt?

Eines der ältesten und traditionsreichsten Hotels der Schweiz steht in Basel - das berühmte "Les Trois Rois". Seine Geschichte ist historisch und reicht bis ins Jahr 1681 zurück, hier tauchte der Name, der seit jeher als Herrenherberge "Drei Könige" bekannt ist, auf. Welche geschichliche Berühmtheit übernachtete schon in diesem Hotel?