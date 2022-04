Basel Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf der Brüglingerstrasse Beim Joggeli kam es am Mittwochnachmittag kurz nach 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Basler Polizei am Abend mitteilt, mussten drei Personen verletzt ins Spital gebracht werden.

Die betroffene Strecke musste in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Polizei BS

Gemäss bisherigen Ermittlungen fuhr ein 53-jähriger Autofahrer auf der Brüglingerstrasse hinab in Richtung Unterführung Gellert. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden Auto einer 74-jährigen Fahrerin.

In Nachhinein prallte der Autofahrer frontal in einen 60-jährigen Motorradlenker. Der 60-jährige Mann wurde mit erheblichen Verletzungen ins Basler Universitätsspital gebracht, so die Polizei weiter. Aus den Fahrzeugen auslaufende Flüssigkeiten konnten von der Feuerwehr beseitigt werden.

Ermittlungen laufen

Wie es genau zum Unfall kam, wird von der Verkehrspolizei Basel-Stadt untersucht. Beim 53-jährigen Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe verfügt. Über das Resultat liegen keine Informationen vor.



Aufgrund des Unfalls wurde die Brüglingerstrasse in beide Richtungen gesperrt und musste grossräumig umfahren werden. Nach Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) auf dem umliegenden Strassen zu Stau und Verkehrsüberlastungen. Betroffen waren auch die Buslinien 36, 37 und 47.