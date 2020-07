In Basel gab es bis am 28. Juli sogar nur gerade 5,6 mm oder 6% der Norm. Ohne weitere Niederschläge in den letzten Julitagen ist dies in Basel der niederschlagsärmste Juli seit Messbeginn 1864, wie Stephan Bader, Klimatologe beim Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteo Schweiz, gegenüber dieser Zeitung bestätigte.

Deutlich reichlicher fiel der Regen am zentralen und östlichen Alpennordhang mit 70 bis knapp 100 % der Norm 1981−2010.