Basel Erster Quartierentsorgungspunkt zieht auf den Kannenfeldplatz Der Kanton lanciert ein Pilotprojekt: Ab dem 15. August können Anwohnende ihren Abfall beim ersten Basler Quartierentsorgungspunkt am Kannenfeldplatz entsorgen.

Ab dem 15. August müssen Quartierbewohnerinnen und Quartierbewohner nicht mehr warten, bis die Stadtreinigung ihre Bebbi-Säcke einsammelt: Sie können sie zusammen mit Bio- und Sonderabfällen zum Quartierentsorgungspunkt am Kannenfeldplatz bringen. Kenneth Nars

Am 15. August öffnet der erste Basler Quartierentsorgungspunkt als befristeter Pilotversuch: Anwohnerinnen und Anwohner können an sechs Tagen in der Woche ihren Abfall, Bio- und Sondermüll beim Kannenfeldplatz fachgerecht entsorgen. Zudem können sie sich bei der neuen Stelle beraten lassen, Grün- und Sperrgutvignetten sowie Bebbi-Säcke kaufen, wilde Abfalldeponien melden, sich für den Häckseldienst sowie zur Abfuhr von Sperrgut, Grüngut und Unbrennbarem anmelden oder ein Lastenvelo zum Transport von Sperrgut ausleihen, wie der Kanton kommuniziert.

Die Entsorgungs- und Beratungsstelle zieht in ein bestehendes Magazin der Stadtreinigung ein und wird von Mitarbeitenden der Stadtreinigung betrieben. Sie ist jeweils von Montag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr sowie jeden letzten Samstag des Monats von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Befristet ist das Projekt auf ein Jahr, wie der Kanton schreibt. Bei einem erfolgreichen Verlauf werde er weitere Quartierentsorgungspunkte in Basel prüfen.