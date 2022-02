Basel Hotel Les Trois Rois: Tanja Wegmann zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück Basels erste Hotel-Adresse muss sich eine neue Direktorin oder einen neuen Direktor suchen: Tanja Wegmann gibt nach erfolgreichen Jahren den Schlüssel ab, bleibt dem Fünfsternehaus aber als Verwaltungsrätin erhalten.

Die Gourmetbibel Gault Millau zeichnete das «Les Trois Rois» 2020 zum Hotel des Jahres aus. Daran Anteil hatte neben Chefkoch Peter Knogl (l.) auch Direktorin Tanja Wegmann (M.). Nicole Nars-Zimmer

Das Basler Grand Hotel Les Trois Rois war und ist ihre Herzensangelegenheit: Nun hat Direktorin Tanja Wegmann entschieden, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen. Die gebürtige Baslerin wechselt im kommenden Herbst in den Verwaltungsrat, wie das Hotel Les Trois Rois mitteilt.

Sie trug zum Aufstieg des «Les Trois Rois» zur Top-Adresse bei

Wegmann war seit 2018 General Managerin im Fünfsternehaus, und zwar bereits zum zweiten Mal. Bereits von 2006 bis 2009 war sie für das Hotel tätig. Sie habe massgeblich dazu beigetragen, dass das traditionsreiche Hotel nach erfolgtem Umbau zu den Top-Adressen der Schweizer Hotellerie aufgestiegen sei, heisst es in der Mitteilung. Wegmann kehrte nach diversen Stationen in anderen Luxussegmenten 2018 wieder zu ihren Wurzeln am Rhein zurück.

Sowohl die Besitzerfamilie Straumann als auch der Verwaltungsrat würden sich freuen, dass Wegmann ihre Erfahrung künftig als neues Mitglied des Verwaltungsrates einbringen werde. Der Prozess um ihre Nachfolge sei eingeleitet, heisst es weiter. Wegmann holte vor Jahren Sternekoch Peter Knogl ins «Les Trois Rois». Knogl ist und bleibt Chef de Cuisine im «Cheval Blanc», das mit drei Michelin-Sternen und 19 Gault-Millau-Punkten zu den hundert besten Restaurants der Welt zählt.