Basel im Schneefieber: Der Margarethenhügel wurde eingeweiht

Lange ist es her, dass es in Basel genug geschneit hat, um zu schlitteln. Man hatte am Donnerstag fast den Eindruck, die Kinder hätten vergessen, wie viel Spass es macht. Erst gegen den späteren Nachmittag packten sie ihre Schlitten aus Plastik oder aus Holz und die Schneerutscher aus. Für einige reichten auch Abfallsäcke, um den verschneiten Margarethenhügel für dieses Jahr einzuweihen.

Endlich wieder Schnee zum Schlitteln

Noch gegen 14.30 Uhr ist es am beliebten Hügel in der Nähe der Kantonsgrenze ruhig. Nur wenige Schlittel-Spuren durchziehen den Schnee. Zwei, drei Kinder sind den Hügel am hochstapfen. Doch innerhalb kürzester Zeit füllt sich der Hang. Unter den Neuankömmlingen sind auch Henry (14) und Buri (13).

Die beiden kommen mit ihren Skateboards: «Wir haben die Rollen unserer Skateboards extra für den heutigen Nachmittag abgeschraubt», erzählen sie aufgeregt. Sie wollen mit den Brettern den Hügel runter surfen. Sie freuen sich, dass sie endlich wieder Schlitteln können, «in den letzten Jahren waren wir nicht hier.» Es sehe auch so schön aus, wenn alles weiss ist, findet Buri.

23 Zentimeter Schnee prognostiziert Meteoblue für die Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag. Das sei fast dreimal soviel wie jeweils im Januar in den vergangenen zehn Jahren: Da habe es laut ihren Daten zwischen null und acht Zentimeter geschneit.