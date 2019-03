Genf mit den zweithöchsten Krankenkassenprämien und Bern mit den dritthöchsten Prämien gewähren bedeutend weniger Verbilligungen als Spitzenreiter Basel-Stadt. Appenzell Innerrhoden ist mit 1324 Franken pro Bezüger derjenige Kanton, der am wenigsten ausschüttet. Messerli wollte von der Regierung wissen, ob das Bundesgerichtsurteil von Ende Januar, wonach der Kanton Luzern zu Unrecht eine Senkung der Einkommensgrenze bei den Prämienverbilligungen vorgenommen hatte, in Basel Auswirkungen hat.

In Basel profitieren 29 Prozent

Die Basler Regierung meint: Nein. Nicht nur würden die Bezüger vergleichsweise viel Geld bekommen. Auch hätten in Basel-Stadt relativ viele Menschen Anrecht auf Unterstützung bei den Krankenkassen. So hätten 2017 29 Prozent der Basler Einwohner Prämienverbilligungen bekommen. In Luzern seien es nur 19 Prozent, in Baselland 20 Prozent gewesen.