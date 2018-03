In diesem Jahr gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die Gute: Die Vorfälle gehen leicht zurück. Die Schlechte: Das Gefälle zu den anderen Kantonen hat dennoch massiv zugenommen. Insgesamt kommen auf 1000 Baslerinnen und Basler im Schnitt 13,1 Velodiebstähle im Jahr, sieben weniger als in Solothurn. Dahinter folgt Biel mit 8,7, Luzern mit 8,4 und dann Zürich und der Baselbieter Bezirk Arlesheim mit je 7,8 Straftaten à 1000 Einwohner. In Basel-Stadt sind dies fast 2600 verübte Velodiebstähle, also jeden Tag mehr als sieben gemopste Drahtesel.