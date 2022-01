Basel Löwe Mbali im Alter von 20 Jahren im Zolli verstorben Der Zolli trauert um seinen ältesten Löwen. Mbali ist vergangene Woche im Stall des Gamgoas-Haus eingeschlafen. Das Rudel in Basel ist nun herrenlos.

Der 20-jährige Löwe Mbali ist im Zolli Basel verstorben. Zoo Basel

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 28. Januar, verstarb der Löwe Mbali im Zolli. Dies teilt der Zoo heute mit. Ein Tierpfleger fand den Löwen am Morgen im Stall vom Haus Gamgoas. Er lag da, als würde er schlafen. Seine drei Weibchen Uma (19), Nyoma (5) und Nikisha (5) waren ruhig bei Mbali im Stall.

Es bleiben die Weibchen Uma (19), Nyoma (5) und Nikisha (5) zurück. Zoo Basel

Der Tod sei nicht unerwartet gewesen, heisst es weiter. Mbali war mit knapp 20 Jahren schon sehr alt gewesen. Er wurde noch am Freitag in die Pathologie der Universität Bern gebracht.

Der Löwe war trotz seines hohen Alters immer fit und gesund gewesen. Lediglich im Dezember 2021 hatte Mbali Schwierigkeiten beim Gehen. Er schwankte und sein Gang war teilweise unsicher, schreibt der Zolli. Im Januar seien diese Probleme allerdings wieder verschwunden.

Mbali war einer der ersten im Gamgoas Haus

Die Löwen Mbali, Uma und Okoa, welche im März 2021 verstorben ist, stammen alle aus den Nationalparks Pilanesberg und Madikwe im Nordwesten Südafrikas. In diesen Parks wurden Etoscha-Löwen aus Namibia angesiedelt. Die Tiere waren Teil eines Artenschutzprogramms. Dieses hatte das Ziel, die stark gefährdete namibische Löwenpopulation zu retten.

Seit 2003 wohnte Mbali in Basel. Zoo Basel

Nach Angaben des Zolli wurde Mbali schätzungsweise im Spätsommer 2002 in freier Wildbahn geboren. 2003 untersuchte Zoo-Tierarzt Christian Wenker die drei Löwen in Südafrika. Danach begleitete er ihren Transport nach Basel. Zur Eröffnung der Gamgoas-Anlage zogen die Tiere im Basler Zoo ein. Hier wurde gemäss dem Artenschutzprogramm gezielt mit ihnen gezüchtet, um eine Reservepopulation aufzubauen.

Vasektomie verhinderte Inzucht

Wann wieder ein Löwenmännchen im Zolli einzieht, ist unklar. Zoo Basel

Mbali wurde somit Vater von 18 Löwen in neun Würfen. Seine Nachkommen gingen in verschiedene Zoos in Europa sowie in die USA. 2018 erhielt der Löwe eine Vasektomie. Dies sollte verhindern, dass er sich mit seinen beiden Töchtern Nyoma und Nikisha fortpflanzt.

Stand heute sei noch unklar, wann wieder ein Löwenmännchen zu der Weibchengruppe im Zolli kommt, heisst es in der Mitteilung.

Neuer Anführer tötet alle Jungen

Ein männlicher Löwe bleibt in der freien Natur nicht sein Leben lang der Anführer einer Gruppe. Sobald seine älteste Tochter geschlechtsreif wird, übernimmt spätestens ein junges Männchen oder eine kleine Gruppe von Brüdern das Löwenrudel. Bei der Machtübernahme kommt es zum Kampf mit dem alten Anführer, der diesen meistens mit seinem Leben bezahlt.

Im Zolli musste Mbali nicht mit einem jüngeren Konkurrenten kämpfen. Zoo Basel

Die erste Amtshandlung nach dem Kampf für den neuen Anführer ist es, alle vorhandenen Jungtiere zu töten. Dadurch ist für die Weibchen die Säugezeit schneller vorbei und sie kommen wieder in die fortpflanzungsfähige Zeit. Das neue Männchen kann seine Gene direkt weitergeben.

Die weiblichen Nachkommen bleiben ihr ganzes Leben im selben Rudel. Die Söhne dagegen wandern ab. Damit wird ganz natürlich verhindert, dass sich verwandte Löwen miteinander fortpflanzen.