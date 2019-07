Andres Pardey ist ein doppelt beschäftigter Mann: Als Vizedirektor des Tinguely Museums ist er dafür verantwortlich, dass die berühmteste Fantasiekarosse des Künstlers sicher an den Genfersee transportiert wird: Die «Klamauk», Jean Tinguelys Maschinenskulptur aus dem Jahr 1979, soll die erwarteten 40'000 Besucher an der «Fête des Vignerons» in Vevey einerseits faszinieren und anderseits an das reiche baselstädtische Kulturleben erinnern.

Noch mehr Zeit in Anspruch nimmt bei Pardey aber etwas anderes: Er ist «Commandant des Fifres et Tambours de Bâle». Diese Formation wird als Botschafterin des Kantons Basel-Stadt an der grossen Parade in Vevey am 28. Juli teilnehmen. Allen 25 Trommlern und Pfeifern wurde eigens ein rot-weisses Kostüm auf den Leib geschneidert. «Seit etwa einem Monat sind wir in Vevey am Proben», sagte Pardey an der gestrigen Medienkonferenz zum Basler Auftritt in Vevey.