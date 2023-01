Basel Neuer Besucherrekord an der Museumsnacht Am Freitag fand die Museumsnacht Basel traditionsgemäss wieder im Januar statt. Rund vierzig Museen und Kulturbetriebe boten ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Bevölkerung. Die Nacht der Nächte lockte auch tausende Besucher aus dem Dreiland an.

Während die letzte Ausgabe der Museumsnacht pandemiebedingt auf den Mai verschoben werden musste, fand sie nun traditionsgemäss wieder Anfang Jahr statt.

Erwachsene und Kinder waren gleichermassen begeistert. Flavia Schaub

Wie beliebt der Mix aus Unterhaltung, Wissensvermittlung und kreativen Teilhabemöglichkeiten ist, belegen einmal mehr die Besucherzahlen: Insgesamt wurden in den 27 Museen um 1 Uhr morgens, also eine Stunde vor Schluss, rund 128’400 Eintritte gezählt. Dies sind rund 75 Prozent mehr als im vergangenen Jahr (2022: 73’068). Die zwölf Gastinstitutionen, darunter zum ersten Mal auch das kHaus im frisch sanierten Kasernenhauptbau, konnten mit etwa 24’200 mehr Eintritte verbuchen als im Vorjahr (2022: rund 7’000). Insgesamt zogen circa 40’000 Menschen durch die Winternacht, so die Hochrechnung. Im Mai 2022 waren es knapp 23’800.

Katrin Grögel, Leiterin Abteilung Kultur, welche die Museumsnacht verantwortet, zeigte sich erfreut: «Mit welchem Erfindungsgeist unsere Museen und Kulturbetriebe ihre Angebote kreieren, begeistert mich. Es ist eine Freude, dass wir wieder ein so grosses Publikum an der Museumsnacht empfangen können.»

Kantonale Museen sind Spitzenreiter

Am meisten Publikum hat das Antikenmuseum angezogen, gefolgt vom Kunstmuseum, vom Naturhistorischen Museum, vom Museum der Kulturen und vom Historischen Museum. Die staatlichen Museen gehörten demnach zu den beliebten Anziehungspunkten. Auf grossen Anklang bei Familien und Kinder stiessen die Mitmachaktionen und Workshops in der Basler Papiermühle, im MUKS – Museum für Kultur und Spiel Riehen und im Spielzeug Welten Museum Basel.

Gratiseintritte für Menschen unter 26 Jahren

Die Museumsnacht Basel bietet mithilfe der Unterstützung von Novartis, Basler Kantonalbank und Helvetia Versicherungen auch freie Eintritte für Menschen unter 26 Jahren an. Diese machen inzwischen knapp die Hälfte der Besuchenden aus.

Die nächste Museumsnacht Basel ist am 19. Januar 2024 geplant. (has)