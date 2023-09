Basel Neugeborenes ins Babyfenster im Bethesda-Spital gelegt Ein kleiner Junge wurde am Donnerstagmorgen im Bethesda-Spital abgegeben. Die Mutter wird aufgerufen, sich bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kesb Basel-Stadt zu melden.

Das Babyfenster im Bethesda-Spital – hier können Mütter ihre Neugeborenen abgeben (gestellte Darstellung). Bild: Kenneth Nars

Das Basler Bethesda-Spital betreibt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK) seit November 2015 ein Babyfenster. Das Babyfenster ermöglicht einer Mutter, die sich in einer ausweglosen Lage befindet, ihr Kind anonym in sichere Hände zu übergeben.

Dieses Angebot hat eine unbekannte Mutter am Donnerstag genutzt. Wie das zuständige Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) mitteilt, legte die Frau ihr Neugeborenes um 11.07 Uhr in das Babyfenster des Bethesda-Spitals. «Der kleine Junge ist den Umständen entsprechend wohlauf. Er bleibt vorläufig für weitere medizinische Abklärungen in Spitalpflege», heisst es im Communiqué.

Keine Angaben zu Mutter und Kind

Die Mutter wird aufgerufen, sich bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Basel-Stadt zu melden. So könne man in Zusammenarbeit mit Fachpersonen die beste Lösung für das Kind finden. Die Privatsphären des Kindes und der Mutter werden laut WSU streng geschützt – weitere Angaben zum Vorfall machen der Kanton, die Kesb und das Bethesda-Spital keine.

Seit der Eröffnung des Babyfensters wurden laut Kanton drei Neugeborene in Basel abgegeben – die SHMK spricht von vier Fällen seit 2015. Das Bethesda-Spital bietet Schwangeren in einer Notsituation seit 2018 auch die Möglichkeit, ihr Baby unter Verschlusshaltung der Identität vertraulich zu gebären. Die Geburtsbedingungen in einem Spital seien im Gegensatz zu einer Abgabe in einem Babyfenster für Mutter und Kind deutlich sicherer, da eine medizinische und persönliche Betreuung gewährleistet ist. Solche sogenannten «vertraulichen Geburten» bietet auch die Frauenklinik Baselland in Liestal an. (aib)