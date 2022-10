Basel Quartierbeiz zeigt Filme gegen den Streamingtrend Basel hat ein neues Quartierkino: Die Café-Bar Rosenkranz im St. Johann zeigt bis mindestens Ende November jeden Mittwochabend einen Film – welche, darf nicht verraten werden.

Tagsüber ein Quartiertreff, jeden Mittwochabend ein Kino: Die Café-Bar Rosenkranz im St. Johann. Helena Krauser

Netflix, Disney+, Apple TV, Prime Video: Die Streaminggiganten sind schon lange in der Schweiz angekommen. Sie wurden zur grossen Konkurrenz der Kinos. Schon seit längerer Zeit gehen die Besucherzahlen der Kinos zurück, auch Basler Kinos wie das Kultkino bekommen das zu spüren.

Der Trend dürfte sich noch verstärken in Anbetracht der Tatsache, dass die Streamingdienste vermehrt eigene Filme produzieren und diese – anstatt sie zuerst in Kinos zu zeigen – direkt auf der eigenen Plattform veröffentlichen. Damit wird den Kinos die Premiere genommen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Säle lockt.

Es gibt sogar Popcorn

Gegen dieses Problem scheint es (noch) kein allgemeines Rezept zu geben. Aber manchmal sind es die kleinen Ideen, die helfen. So ist im St.-Johann-Quartier letzte Woche ein kleines, heimeliges Kino entstanden. Einmal in der Woche verwandelt sich die Café-Bar Rosenkranz in einen Kinosaal – inklusive Popcorn-Maschine.

Jeweils mittwochs ab 19.30 Uhr werden Filmklassiker und spritzige Komödien gezeigt. Marc Rosenkranz, Gründer und Besitzer der Café-Bar Rosenkranz, verrät aber:

«Wer Popcorn will, sollte aber etwas früher kommen.»

Die Idee habe er schon lange im Kopf, erklärt er. «Aus Liebe zu den Filmen – aber auch, um das Quartier nach den zähen Coronajahren wieder etwas zusammenzubringen.»

Aus diesem Grund mache man auch immer eine Pause im Film. «So geben wir den Gästen Zeit, sich auszutauschen.» Gemeinsam mit Christian Hilzinger hat Rosenkranz das Programm zusammengestellt. Hilzinger stellt bereits das Filmprogramm im «bsFilmclub», der einmal im Monat im Atlantis stattfindet, zusammen.

Es begann mit einer französischen Komödie

«Aus patentrechtlichen Gründen dürfen wir die Namen der Filme, die gespielt werden, nicht verraten», sagt Marc Rosenkranz über das Programm des Ciné Chapelet im Café Rosenkranz. Man will aber auf spritzige Komödien und alte Filmklassiker setzen. Vorletzten Mittwoch wurde mit einer französischen Komödie gestartet. Die Café-Bar Rosenkranz schreibt:

«Wer hier war, hat sehr viel gelacht.»

Auch zwei Kindernachmittage sind geplant. Sie finden jeweils am letzten Mittwoch des Oktobers und des Novembers statt, sind ab rund acht Jahren und starten um 15 Uhr.

Bei der Werbung für den Event will Marc Rosenkranz nicht auf die gängigen sozialen Medien setzen und stattdessen auf der eigenen Website und im Quartier für den Anlass werben. «Leider war die Premiere noch nicht so gut besucht wie erhofft. Wir sind aber sicher, dass sich das ändern wird.»

Eintritt: Fünf Franken

Er verrät auch, was für ein Film heute gezeigt werden soll: «Es spielt im alten Konstantinopel und es geht viel ums Kochen. Im Zentrum stehen ein kleiner Junge und dessen Opa, der dem Kind verschiedenste Gewürze vorstellt.» Es sei einer der Lieblingsfilme von Marc Rosenkranz.

Der Eintritt kostet fünf Franken. Bis Ende November soll das Ciné Chapelet mindestens gehen. In ihrer Medienmitteilung schreibt die Café-Bar Rosenkranz aber, dass man bereits mit dem Gedanken spiele, das Angebot im Januar weiterzuführen.

Zusammenarbeit mit Migrantenverein

Film- und Kinofans, die nicht bis nächsten Mittwoch warten wollen, kommen dieses Wochenende auch am Querfeld Festival im Gundeldinger Feld auf ihre Kosten. Das Festival findet zum 16. Mal statt. Es startet kommenden Freitag um 18 Uhr mit dem Kurzfilm «Mit Gefühl und Geduld», in Partizipation konzipiert und gespielt vom Wohnheim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Basel (Wuma).

Im Fokus stehen Filme aus der Heimat der Beteiligten – darunter verschiedene Vereine für Migrantinnen und Migranten – und solche, die auf unterschiedliche Weise einen Bezug zu ihrem Leben haben. Samstag wird für die jüngeren Gäste die «Känguru-Chroniken» gespielt. Nebst Filmen ist auch für ein kulinarisches Angebot gesorgt.