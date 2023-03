Basel «Regionale Küche mit kosmopolitischem Flair»: Neues Restaurant im Schützenmattpark eröffnet Anderthalb Jahre, nachdem Tom Wiederkehr und Andrea Schäfer den Zuschlag vom Kanton erhalten haben, ist das «Zum Schmaus» offen. Im Pavillon im Schützenmattpark steht künftig der ehemalige Co-Inhaber vom Restaurant LA am Herd.

Das Restaurant «Pavillon» im Schützenmattpark wurde umgestaltet. Archivbild: zvg/Kanton Basel-Stadt

Auf den Tisch kommt, was in der Region heranwächst, gefischt oder grossgezogen wurde und jetzt Saison hat. Das ist die Philosophie der neuen Betreibenden des Restaurants «Zum Schmaus» im bald 125-jährigen Schützenmattpark. Im Herbst 2021 entschied sich der Kanton Basel-Stadt für das Konzept «Die essbare Stadt» von Tom Wiederkehr und Andrea Schäfer. Nach dreimonatiger Renovierungsphase und einem Soft-Opening vor der Fasnacht öffnet das Restaurant nun ganzheitlich.

Bis anhin war der Pavillon vor allem ein Café für die Besucher des Parks. Das soll sich nun ändern, wie Wiederkehr auf Anfrage sagt. «Wir wollen uns als Restaurant positionieren, welches man wegen des Angebotes und nicht nur wegen des Parkes besucht und erwarten dann auch weniger vom Wetter abhängig zu sein.»

Die Rückmeldungen seien bislang mehrheitlich positiv ausgefallen. «Selbstverständlich gibt es bei Konzeptänderungen auch Stammgäste von früher, welche den Wechseln bedauern». fügt der neue Betreiber an.

«Ich war schon immer ein Fan von Andrej Radisas Küche»

Die neuen Rezepte seien eine «Fusion aus der beliebten traditionellen regionalen Küche und kosmopolitischem Flair, der zahlreichen kulturellen Einflüsse, die Basel zu einer offenen Weltstadt machen», kündigen Wiederkehr und Schäfer an. Das eine oder andere Gericht werde «mit einem orientalischen, asiatischen oder kontinental-europäischen Twist auffallen».

Für die Umsetzung der kulinarischen Pläne konnten die beiden Betreibenden Andrej Radisa und dessen Team gewinnen. Radisa hat zuvor im Restaurant LA an der St.-Johanns-Vorstadt gearbeitet und dort den Grundstein für die 13 Punkte von Gault-Millau gelegt.

«Ich kenne Andrej schon seit vielen Jahren und war schon immer ein Fan seiner Küche», sagt Tom Wiederkehr. «Er vermag mit einfachsten Zutaten überraschende Gerichte kochen. Und das Konzept der ‹essbaren Stadt› beruht auf dieser Idee: ein bisschen Löwenzahn im Salat oder Brennesel im Senf, Lindenblüten auf dem Risotto und schon wird ein Standard-Rezept zu etwas speziellem.»

Wiederkehr erweitert sein Gastroportfolio

Tom Wiederkehr und Andrea Schäfer sind in der Stadt keine Unbekannten. Der Werber, Journalist und «Genussmensch» war bereits mitverantwortlich für die Konzepte für den «Tellplatz 3», den «Predigerhof» und die Smørrebrød-Bar am Bankverein.

Schäfer verfügt durch ihre Tätigkeit als Eventmanagerin ein grosses Netzwerk. Sie wird sich nebenberuflich für kulturelle Anlässe im Pavillon engagieren. Die zweifache Mutter legt nach eigenen Angaben ein besonderes Augenmerk auf den Zugang zu kulturellen Angeboten für Kinder und integrative Projekte.

Das «Zum Schmaus» ist von Dienstag bis Sonntag jeweils ab 10 Uhr offen. In der Sommerzeit ist das Restaurant sieben Tage geöffnet. Am Morgen gibt es Kaffee, Tee und Kuchen. Über Mittag werden Suppen und Tagesteller angeboten, am Nachmittag «Plättli» und Kuchen und abends werden Speisen à la carte serviert.