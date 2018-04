Natürlich ist dieses Littering verboten. Der Straftatbestand sowie die Bussenhöhen sind nicht neu; zuständig dafür ist das Amt für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU). Die aktuelle Kampagne soll dies in Erinnerung rufen, so Frauchiger: «Neben den herkömmlichen Abfällen wie Büchsen, Plastik oder Papier wird neu ab Mai 2018 auch das Wegwerfen oder Liegenlassen von Zigarettenstummeln geahndet.» Kostenpunkt: 80 Franken.

Strafe: Naja

Eingreifen müssen die Behörden. «Bei direkten Littering-Feststellungen büsst die Kantonspolizei Personen, die Kleinabfall nicht korrekt entsorgen», sagt Polizeisprecher Toprak Yerguz. In der Praxis stelle sich allerdings das Problem, dass in Anwesenheit Uniformierter nur wenig Littering passiere. «Das längere Überwachen von Örtlichkeiten, um fehlbare Personen wegen ihres weggeworfenen Abfalls zu büssen, ist selten verhältnismässig.»

Und die Raucher? «Bei Feststellungen vor Ort entscheidet jeder Polizist aufgrund des geltenden Opportunitätsprinzips, ob er das Wegwerfen eines Stummels mit einer Ordnungsbusse ahndet oder nicht.» In der Regel würden Fehlbare von der Polizei auf ihr Verhalten hingewiesen.

Nicht gesetzlich geregelt hingegen ist die Zivilcourage. Dazu gehört die Entsorgung des eigenen Abfalls. Genau so wie der Hinweis an andere, ihre Hinterlassenschaft selbst wegzuräumen – Opportunitätsprinzip hin oder her.