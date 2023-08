Basel Restmaterial erhält hier neues Leben – Das steckt hinter «Offcut» Aus alten Rasierbürstenhalter werden Kerzenständer und aus Alu-Dosen aus industrieller Produktion Adventskalender. Seit 10 Jahren verkauft «Offcut» Restmaterial für einen niedrigen Preis.

Das «Offcut» wurde 2013 im Klybeck eröffnet und befindet sich seit neun Jahren im Dreispitzareal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Stoffe aller Sorten, ungenutzte Laborpipetten und Buchbinderpapier: Im «Offcut» werden alle Kreativköpfe fündig. Der Materialmarkt für kreative Wiederverwertung wurde 2013 in Basel gegründet und hat seither schweizweit weitere sieben Lokale eröffnet. Am Samstag feierte die Genossenschaft ihr 10-Jähriges Jubiläum: Mit einer Ansprache von Regierungspräsident Beat Jans, Kunstausstellungen und Musik wurde es lebhaft auf dem Dreispitzareal.

Restmaterial von Unternehmen, Vereinen oder Privatpersonen wird gespendet, sorgfältig sortiert und im «Offcut» verkauft – für maximal die Hälfte des Marktpreises. Die Regeln lauten: keine Kleidung und keine fertigen Produkte. Auch Grossfirmen werden ihre Resten hier los. Das Outdoor-Unternehmen Mammut hat in den vergangenen Wochen vielen Menschen mit ihren hochwertigen Outdoor-Stoffen eine Freude gemacht.

«Offcut» befindet sich in einer alten Lagerhalle im Herzen des Dreispitzareals, die mit einer hohen Decke und veralteten Holzleisten noch ihren industriellen Flair behalten konnte. In Kisten, Schubladen und Regalen findet man viel Kleinkram, aber auch grossflächiges Holz. Ein Besuch im «Offcut» setzt zwei Sachen zwingend voraus: Zeit zum Stöbern und Neugier. Das grosse, aber organisierte Chaos hat viel zu bieten, solange man Zeit dafür hat.

Eine Austauschplattform für Kunst und Nachhaltigkeit

Im «Offcut» trifft man eine grosse Bandbreite an Kundinnen und Kunden an: Unter anderem Kostümhersteller von Fasnachtscliquen, Lehrpersonen, Künstlerinnen und Eltern bastelbegeisterter Kinder. Eine Mutter durchstöbert die Regale gemeinsam mit ihrem Sohn: «Er bastelt gerne Papierflugzeuge, aber Papier war irgendwann nicht mehr genug», sagt sie lachend. In ihrem Einkaufswagen befinden sich Holzleisten, Perlen und farbiges Papier. Ein anderer Kunde legt alle Bilderrahmen, die er nur finden kann, in seinen Einkaufwagen: Diese waren am selben Morgen erst angekommen.

Der Materialmarkt finanziert sich neben dem Verkauf mit Stiftungsgeldern und buchbaren Formaten wie Workshops. «Das Bestehen kleiner Unternehmen ist auch bei anderen Materialinitiativen wie beispielsweise in Deutschland ein zentrales Thema», meint Simone Steinegger, Co-Leiterin von «Offcut». Dazu gehöre auch ein ehrenamtliches Engagement, das zusätzlich zum Arbeitspensum geleistet werde. Ebenso unterstützten Freiwillige den Betrieb. «Das Ziel ist es, in Zukunft selbsttragend zu werden.»

Am Jubiläumsfest feierten alle: Stammkundinnen und Stammkunden des Restmaterialmarkts konnten ihre Werke ausstellen und verkaufen. Steinegger: «Wir wollen nicht nur die 10 Jahre ‹Offcut› feiern, sondern auch die Leute, die unsere Materialien wiederverwenden.»